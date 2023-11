Ilary Blasi torna in tv dopo un anno: la super intervista a Verissimo

Ilary Blasi dopo un anno di silenzio ha deciso di tornare in tv per farsi intervistare dall'amica Silvia Toffanin. Blasi ha finalmente rotto il silenzio, un silenzio che in molti non sapevano come interpretare, ma è stata proprio Blasi a spiegare il perché abbia preferito tacere in questi ultimi 16 mesi. La presentatrice, che è stata riconfermata da Pier Silvio Berlusconi al timone dell'Isola dei Famosi, ha raccontato la sua verità, sul divorzio con Francesco Totti, in un docufilm prodotto da Netflix: "Unica". Per questo motivo non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in merito a Noemi Bocchi, i Rolex e le borse rubate.

Adesso, che però la riservatezza non è più necessaria, sarà intervistata domenica 3 dicembre in esclusiva da Toffanin.