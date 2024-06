Ilary Blasi, lite nel backstage di Battiti Live: si sente tutto, imbarazzo in diretta

Imbarazzo in diretta, ieri sera, a Battiti Live. Un battibecco dietro le quinte tra Ilary Blasi e gli autori si è sentito forte e chiaro, spiazzando Alvin sul palco e ovviamente anche il pubblico.

"Ilary?" la chiamava il conduttore, mentre nel backstage evidentemente regnava la confusione. "Dove sta? Deve entrare, oh! Ragazze!" si è sentito chiaramente, come altrettanto nitidamente si è sentita la voce di Ilary: "Ma che devo dire? No, ma ditemi che devo dire però". "Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba..." ha insistito un autore, facendo innervosire la conduttrice: "E mica lo so che lancio".

Sul palco in extremis ha provato a sdrammatizzare con Alvin: "Scusa, io mi intrattenevo. Stavo chiacchierando - ha detto ridendo - perché mi hai chiamato?". "Alvin, continuiamo ad andare in giro per la Puglia..." ha suggerito il conduttore, facendole praticamente da gobbo, ma la frittata ormai era fatta.

Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare.



Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

