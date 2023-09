Ilary Blasi "cacciata" da Mediaset? Lei rompe il silenzio dopo mesi

Ilary Blasi è stata attapirata. Valerio Staffelli ha consegnato alla conduttrice il famoso Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Con questa statuetta è arrivata a quota nove, superando l’ex Francesco Totti, che è fermo a otto.

Non è ancora chiara quale sia la motivazione del Tapiro se per la sua situazione lavorativa, da mesi ormai si vocifera di una sua non riconferma a Mediaset, o se per il video, diventato virale, in cui si vedono Noemi Bocchi e Totti guardare le sue storie Instagram e realizzare che si trovano tutti e tre alla partita di Cristian (che da qualche mese gioca per il Frosinone).

Staffelli ironicamente ha chiesto a Blasi se è stata "dursizzata" da Mediaset (facendo riferimento al siluramento di Barbara d’Urso), e Blasi ha risposto: "Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto". Immancabile poi una domanda sui famosi Rolex che dovranno essere gestiti in condivisione: "Non ci ho capito niente - ammette Blasi -, faremo come con i figli".

Blasi però dopo aver ricevuto il Tapiro ha scritto una domanda provocatoria su Instagram, che ha il sapore di una frecciata, resta solo da capire se riferita a Pier Silvio Berlusconi o a Totti e Bocchi: "Sicuri che fosse proprio per me il Tapiro?".