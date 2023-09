Imma Tataranni 3, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, 25 settembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore". Con un salto temporale di qualche mese, ritroviamo Calogiuri - colpito da una pallottola nell'attentato a Romaniello - in coma. Il rapporto tra la protagonista e Pietro è finalmente migliorato. Ma nuovi imprevisti, personali e professionali, rimettono tutto in discussione.

Imma Tataranni 3 – Anticipazioni prima puntata

Il finale della seconda stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" ci mostrava il drammatico attentato ai danni di Saverio Romaniello, colpito al cuore: in questa occasione una pallottola vagante aveva colpito alla spalla Calogiuri. Se per il primo non c'è stato nulla da fare, la vita del secondo è adesso appesa a un filo.

La prima puntata della terza stagione ha come titolo "Lontano dagli occhi" e, rispetto a dove l'avevamo lasciata, la serie fa un salto temporale in avanti di qualche mese. L'attentato a Romaniello ha portato Calogiuri in coma. Imma lo va a trovare tutti i giorni in ospedale: la vita della donna è molto piena di impegni, ma in ambito lavorativo può quantomeno contare sull'aiuto di Capozza e di Diana; quest'ultima sempre più attiva e volenterosa.

Valentina, la figlia della Tataranni, si è trasferita a Napoli per studiare lingue orientali e per raggiungere il fidanzato Gabriele: tutto ciò ha provocato dissidi con Imma, che non vede di buon occhio la lontananza della figlia. In compenso il rapporto tra Imma e Pietro sembra finalmente aver ritrovato la giusta serenità. Ma fino a quando andrà avanti?

Ebbene, non molto: a sorpresa Calogiuri esce dal coma, proprio alla vigilia del suo trasferimento in un centro specializzato di Venezia. Pur risvegliandosi, però, il maresciallo non ricorda niente. Imma nel frattempo comincia a indagare sulla misteriosa morte di un imprenditore alberghiero. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo è il suo amico Gianni Morandi - proprio il cantante: eccezionale guest star della serata - che fornisce alla polizia indizi utili per intercettare l'assassino. Intanto Pietro conosce in palestra una paleontologa di nome Sara.

Dove vedere Imma Tataranni 2 in tv e in streaming (dal 25 settembre 2023)

La prima puntata della terza stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" va onda in prima tv oggi, 25 settembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. L’episodio è inoltre visibile in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.