Imma Tataranni 3, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

La scorsa settimana abbiamo seguito le indagini sull'omicidio di Fatima Sarkam, di 18 anni, figlia di immigrati bengalesi, trovata senza vita a La Martella, una tragedia della quale sono stati indagati il padre e il fratello, accecati dalla rabbia quando la giovane ha fatto opposizione a un matrimonio combinato, ma la verità si è rivelata diversa. Intanto sono continuati gli screzi tra Imma e sua figlia Valentina, a Napoli per studiare lingue orientali. L'arrivo in Campania di nonna Filomena ha dato modo di scoprire che la giovane ha un segreto da nascondere.

La quarta e ultima puntata stagionale, in onda oggi 16 ottobre, in prima serata su Rai 1, ha come titolo "Il prezzo della libertà". Uno sconvolgente omicidio tocca molto da vicino uno dei protagonisti della serie: ad essere trovata senza vita è Sara, la paleontologa con la quale Pietro ha instaurato un rapporto di amicizia. Incredibilmente il marito di Imma risulta essere il maggiore sospettato. Le indagini, infatti, dicono che la sera dell'omicidio Pietro si trovava al Museo Archeologico in compagnia di Sara. Molto provata da questa vicenda, Imma Tataranni decide di prendersi un periodo d’aspettativa dal lavoro, ma contemporaneamente sostiene Pietro, indagando, alla ricerca della verità.

Intanto seguiamo anche Calogiuri, che in segreto porta avanti le indagini riguardanti la morte di Romaniello. Il mandante di tale attentato sarebbe stato un tale Cenzino Latronico, un mafioso di lungo corso. Queste indagini si mescolano con quelle riguardanti l'omicidio di Sara: Filomena sarà provvidenziale per scoprire il vero responsabile della morte della peleontologa. Ma il matrimonio tra Imma e Pietro risulta essere in grande crisi.