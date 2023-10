Imma Tataranni 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Sono ormai trascorsi dei mesi dalla sparatoria che ha causato la morte di Romaniello e il coma di Calogiuri. Quest'ultimo ha, con fatica, recuperato e, in buone condizioni, torna al suo posto di lavoro. Eppure adesso sembra non essere più quello di prima: è diventato irritabile e scontroso, e sembra avere come unico obiettivo quello di ricercare la verità riguardo all'attentato in cui Romaniello ha perso la vita. Per distrarlo e coinvolgerlo in un importante lavoro, su richiesta di Vitali Imma lo coinvolge in un'indagine che si svolge a Taranto.

L'azione si sposta dunque in una gravina di Laterza, in un luogo che sembra provenire dal passato: qui è stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane giunto da Matera. Inizialmente sembrano esserci pochi dubbi: si tratta di un caso di suicidio; ma scavando più a fondo ci si imbatte in una complicata storia fatta di droga, gelosie e disperazione. Una brillante intuizione di Calogiuri mette Imma sulla giusta strada per risolvere il mistero.

Nel frattempo, la vita di Diana ha preso una piega diversa, con la sua iscrizione a una app di incontri che genera una serie di fallimenti sentimentali. Il ritorno di Calogiuri in servizio la fa sentire messa da parte, mentre Pietro, temendo per la sua posizione, inizia a percepire una minaccia crescente da parte del maresciallo.

In un momento di cambiamento, Pietro accetta l'invito di Sara, una ragazza che ha conosciuto in palestra, a partecipare a un corso di scrittura incentrato sul genere giallo. Si tratta di un'anomala opportunità per lui di condividere, con una comprensione più profonda, le indagini condotte da Imma e di sentirsi coinvolto nel mondo investigativo.