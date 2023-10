Imma Tataranni 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Nella piccola comunità di La Martella, un oscuro destino ha colpito la giovane diciottenne Fatima Sarkam, una figlia di immigrati provenienti dal Bangladesh trovata senza vita. L'atroce delitto sembra essere opera del padre e del fratello di Fatima, poiché avrebbero cercato di difendere l'onore della loro famiglia, reagendo a quanto sembra essere stata la sua opposizione a un matrimonio combinato. Tuttavia, la verità dietro questi eventi si rivelerà ben diversa da quanto inizialmente si era supposto.

Intanto molti malintesi affliggono Imma e Valentina, proprio mentre la giovane, a Napoli per studiare lingue, si appresta a sostenere un esame di letteratura orientale. La situazione si complica ulteriormente quando nel capoluogo partenopeo arriva Filomena, la nonna di Valentina, che vorrebbe capire in modo diretto in che modo la nipote stia affrontando la vita nella metropoli.

Nonna Filomena fa dunque una scoperta: Valentina sta celando un segreto ai suoi genitori. Diana, sempre più insoddisfatta della sua vita, si è nel frattempo iscritta a un'app di incontri,mentre Pietro porta avanti di nascosto la sua amicizia con Sara.

Imma scopre che Calogiuri continua le sue indagini sulla misteriosa morte di Romaniello. Una inaspettata verità renderà ancora più tesa la situazione generale.