"In viaggio con Barbero - Il caso Matteotti", stasera in tv: le anticipazioni

A cento anni dall'omicidio di Giacomo Matteotti (10 giugno 2024), il professor Alessandro Barbero è protagonista oggi, 12 giugno 2024, dalle 21.15 su La7, di una eccezionale puntata del suo "In viaggio": la figura del Matteotti uomo, la battaglia contro il fascismo, il rapimento, il delitto. In questo spazio ripercorriamo alcuni punti salienti della vita di Giacomo Matteotti, una figura da tramandare assolutamente alle nuove generazioni

Giacomo Matteotti,protagonista dello speciale di Alessandro Barbero

Giacomo Matteotti nacque a Fratta Polesine, presso Rovigo, il 22 maggio 1885. Il padre, Girolamo accumulò una discreta fortuna prima di morire nel 1902 mentre la madre Elisabetta continuò l'attività commerciale di famiglia. Matteotti, secondo di tre figli, studiò giurisprudenza all'Università di Bologna, laureandosi nel 1907 con una tesi sulla recidiva. Influenzato dal fratello maggiore Matteo, si iscrisse al Partito Socialista Italiano (PSI) intorno al 1900. Iniziò a farsi notare nel 1904, contribuendo al periodico socialista "La Lotta" di Rovigo. Negli anni seguenti, partecipò attivamente alla campagna elettorale e nel 1910, dopo la morte dei suoi fratelli Matteo e Silvio, attraversò una crisi personale che lo portò a ritirarsi temporaneamente dalla vita politica. Divenne sindaco di Villamarzana e consigliere in diversi comuni del Polesine, opponendosi fermamente alla guerra libica e distinguendosi per il suo antimilitarismo. Durante la Prima Guerra Mondiale, fu internato in Sicilia per le sue posizioni pacifiste. Nel dopoguerra, tornò alla politica attiva, rappresentando i massimalisti elezionisti al congresso di Bologna del 1919.

Nel biennio rosso, Matteotti divenne un punto di riferimento per le lotte bracciantili e contadine e un feroce avversario del nascente fascismo. Nel 1921, subì un'aggressione dai fascisti ma continuò la sua attività politica. Nel 1922, con la scissione del PSI, aderì al Partito Socialista Unitario (PSU), di cui divenne segretario. Il periodo dal 1923 al 1924 fu particolarmente intenso per Matteotti. All'inizio del 1924 intraprese una serie di viaggi all'estero per rafforzare i legami con i movimenti socialisti internazionali. Il 30 maggio 1924 pronunciò un discorso alla Camera dei Deputati in cui denunciava brogli elettorali e violenze fasciste.

Il 10 giugno 1924, Matteotti venne rapito da una squadra fascista mentre si dirigeva verso casa. Il suo corpo venne ritrovato due mesi dopo in un bosco vicino a Roma, con evidenti segni di violenza. L'assassinio suscitò un'ondata di indignazione in Italia e all'estero, mettendo in crisi il governo Mussolini, che però riuscì a mantenere il potere. La morte di Matteotti segnò un punto di svolta nella storia italiana. Il suo coraggio e la sua determinazione nel combattere per la giustizia sociale e contro il fascismo ne fecero un martire della libertà. La sua figura è ricordata come simbolo della resistenza al totalitarismo e della lotta per i diritti democratici.

Dove vedere "In viaggio con Barbero" in tv e in streaming

Lo speciale "In viaggio con Barbero - Il caso Matteotti" va in onda oggi, martedì 12 giugno 2024, dalle 21.15 su La7, e in live streaming e on demand sul sito ufficiale del canale.

Stasera e domani in TV