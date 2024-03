"Inimitabili", da stasera in tv un nuovo programma di Rai 3: le anticipazioni

Ha inizio oggi, 24 marzo 2024, dalle 23.15 su Rai 3, il nuovo programma di Rai Cultura dal titolo "Inimitabili", condotto dall'attore e regista Edoardo Sylos Labini. Storie di grandi artisti, anticonformisti e unici, narrate in una struttura che abbraccia teatro, voci di esperti e riprese di luoghi significativi della vita degli artisti. Si comincia questa sera, in seconda serata, con la vita di Gabriele D'Annunzio.

Inimitabili: le anticipazioni

"Inimitabili" è il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Edoardo Sylos Labini, che debutterà su Rai 3 in seconda serata a partire dal 24 marzo. Questa serie televisiva si propone di approfondire la vita e le opere di quattro figure di spicco della cultura italiana: Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Giovannino Guareschi e Giuseppe Mazzini.

Il programma mescola documentario storico e interpretazione teatrale e ciascun episodio è strutturato come un atto unico, una rappresentazione delle vite e delle personalità dei protagonisti attraverso le parole e i momenti cruciali delle loro esistenze, con Edoardo Sylos Labini che si cala nei panni dei vari personaggi per riportarli in vita.

Il primo appuntamento è "Gabriele d’Annunzio, tra amori e battaglie". La storia di d’Annunzio (1863-1938) è intrisa di romanticismo e di avventura. Dalla sua scalata alla nobiltà romana fino alle avventure amorose con la celebre attrice Eleonora Duse, ogni passo della sua vita è stato caratterizzato da un'intensità senza pari. I suoi scritti, come "Il Piacere" e "La pioggia nel pineto", sono rimasti pilastri della letteratura italiana, celebrando la bellezza e l'eleganza della nostra lingua italiana in una prosa vibrante e suggestiva. Ma la sua vita non è stata solo dedicata all'arte e alla poesia. Ha anche dimostrato coraggio sul campo di battaglia, partecipando a imprese militari come il volo su Vienna e l'impresa di Fiume; ma ha pure avuto un controverso rapporto con il fascismo e con Benito Mussolini. Se da un lato è stato un sostenitore fervente del regime, contribuendo attivamente alla sua propaganda, dall'altro ha mantenuto forti componenti di di individualismo. ttraverso l'analisi di storici e studiosi come Giordano Bruno Guerri, Francesco Perfetti e Giuseppe Scaraffia, insieme al contributo di esperti del calibro di Marco Giorgetti, direttore dello storico Teatro La Pergola di Firenze, e dell'attrice Franca Minnucci, il programma indaga a fondo sulla sua complessa vita, con riprese dei luoghi legati alla sua esistenza.

Gli altri episodi saranno dedicati a Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del Futurismo, a Giovannino Guareschi, autore della celebre serie di libri "Don Camillo", e a Giuseppe Mazzini, figura centrale del Risorgimento italiano.

"Inimitabili" si avvarrà anche delle interviste a esperti, familiari e storici, e delle riprese dei luoghi legati alla vita dei protagonisti, per offrire al pubblico una visione approfondita e coinvolgente di queste personalità straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nella storia culturale del nostro paese.

La serie è stata prodotta da Rai Cultura, con la collaborazione di Sylos Labini, Angelo Crespi, Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner. La regia è affidata a Claudio Del Signore, mentre le musiche originali sono state composte da Sergio Colicchio. Consulenza scientifica è stata fornita da Francesco Perfetti per le puntate su D’Annunzio, Marinetti e Guareschi, e da Giovanni Berardelli per quella su Mazzini.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 24 marzo 2024)

La prima puntata di "Inimitabili" va in onda oggi, 24 marzo 2024, dalle 23.15 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

