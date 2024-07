Insospettabile follia, il film stasera in tv: trama e cast

Tensione e misteri nella prima serata di Rai 2: oggi, sabato 13 luglio 2024, a partire dalle 21.20 va in onda il film per la tv "Insospettabile follia" (titolo originale: "Deadly Garage Sale"). Una storia intricata, attraversato dal desiderio di vendetta. Per il ciclo "Nel segno del giallo", una serata ricca di tensione.

Insospettabile follia, la trama e il cast

Trudee appare inizialmente come una semplice cliente ad un mercatino, ma si rivela presto una complice del fratello Pete. I due tentano di rubare in un mercatino gestito dalla protagonista Marcia Clattenburg. Quest'ultima riesce a catturare Pete che, durante la colluttazione, cade dalle scale e muore. Trudee incolpa Marcia e giura vendetta. Determinata a vendicarsi, Trudee segue Marcia e sua figlia adottiva Candice fino a un altro mercatino, presentandosi come una vicina amichevole. Si avvicina a Candice, ma successivamente si introduce di nascosto nella casa dei Clattenburg per rubare le password finanziarie di Marcia. Trudee coinvolge dunque suo padre Rick Breedlove per sedurre Marcia e rubarle tutti i soldi. I due dividono il denaro, ma Trudee vuole andare oltre e impossessarsi anche della casa di Marcia. Durante uno scontro tra i Clattenburg e Evelyn Rogers, capo dell'associazione di quartiere, Candice, infuriata, spinge Evelyn dopo che questa rompe intenzionalmente un oggetto in vendita. Trudee uccide Evelyn, pianificando di incastrare Candice per l'omicidio. Mentre Marcia pulisce la casa, Trudee le ricorda il punto di sangue lasciato da Pete, insinuando che Marcia lo abbia spinto. Lei nega, ma inizia a sospettare di Trudee. I colpi di scena non finiscono qui.

Il film si basa su temi come la vendetta, l'inganno e la giustizia. La trama è intricata e i personaggi vogliono essere complessi, con l'intento di mantenere alta la tensione e creare un climax avvincente. Trasmesso in patria nel 2022 e diretto da Doug Campbell, "Insospettabile follia" ha un cast così composto:

Aryè Campos (Marcia Clattenburg)

Juliana Destefano (Trudee Smith)

Autumn Noel (Candice Clattenburg)

Matthew Pohlkamp (Rick Breedlove)

Christian Seavey (Pete Smith)

Shaun Duke Jr. (Detective West)

Pascale Roger-McKeever (Evelyn Rodgers)

Corey Shane Love (Harv)

Dove vedere “Amnesia fatale” in tv e in streaming

Il film "Insospettabile follia" va in onda oggi, sabato 13 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

