Inviati Rai minacciati con un bastone: le immagini dell'aggressione

Il giornalista Stefano Maria Sandrucci e un operatore del programma Mi Manda Rai Tre sono stati aggrediti a colpi di bastone nel comune foggiano di San Nicandro Garganico. I due giornalisti stavano realizzando un reportage sull'inchiesta sul "Diplomificio" da oss nel comune e ad aggredirli è stato uno degli indagati, Nicandro Marinacci, consigliere comunale ed ex candidato sindaco.

Marinacci, incalzato da Sandrucci affinché gli rispondesse alle domande, ha improvvisamente afferrato un bastone e ha cercato di colpire il giornalista. Sulle pagine social di Mi Manda Rai Tre è stato pubblicato il video e un testo in cui è stata denunciata l'aggressione: "Solo per prontezza di riflessi e fortuna il nostro inviato non veniva colpito in pieno, schivando il colpo di pochissimi centimetri, per poi cercare riparo dall’altro lato del marciapiede. L’aggressore, non soddisfatto, continuava però a inveire e minacciare di morte Sandrucci, per poi rivolgere attenzioni e medesime all’operatore di ripresa, che trovava riparo dietro un’automobile".

"I nostri colleghi - si legge ancora - hanno quindi cercato riparo presso la vicina caserma della Guardia di finanza, dove i militari raccoglievano il loro racconto, per poi tenere a distanza l’aggressore, che nel frattempo era sopraggiunto in sede, accompagnato poi dal padre (l’ex deputato di Forza Italia ed ex sindaco del comune, Nicandro Marinacci)".

Le indagini sui falsi corsi

L'inchiesta che coinvolge padre e figlio portò, a gennaio, all'arresto dei due e di un'altra persona. I finanzieri scoprirono una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici (posti in essere anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali) e contraffazione ed uso di sigilli dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania e altri enti pubblici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, scaturirono in seguito a da alcune denunce presentate da diversi corsisti nei confronti dell'istituto privato di formazione dei Marinacci, con sede a San Nicandro Garganico e diramazioni in altri territori, dove sarebbero stati organizzati falsi corsi, a pagamento, per il conseguimento di diplomi di oss e operatori sanitari specializzati, ovvero sarebbe stato garantito il conseguimento dei suddetti titoli a soggetti che non avevano completato il percorso formativo o, comunque, privi dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Dalle indagini svolte era emerso che sarebbero stati pagate somme fino a 25mila euro, per ottenere diplomi e attestazioni false.