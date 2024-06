Io Canto Family, “scortato” da Amendola, il fidanzato sorprende Chiara e papà Michele

Ci vuole coraggio per salire su un palco ed esibirsi in tv. Soprattutto se non si è dei professionisti. E hanno coraggio tutti i concorrenti di Io Canto Family, lo show guidato da Michelle Hunziker che unisce madri e figli, padri e figli, nonni e nipoti con la passione per la musica e anche delle gran voci. Tra le coppie di questa edizione che più hanno colpito pubblico e giudici c’è sicuramente quella appartenente alla squadra di Fausto Leali, formata da Chiara e dal suo papà Michele. E’ lui che ha catalizzato la simpatia di tutti, proprio per il coraggio di mettersi in gioco solo per dare all’amata figlia un’occasione di mettere in luce il suo talento per il canto.

Perché papà Michele è un autista di autobus ed ex campione di pugilato e sul palco è un po’ un pesce fuor d’acqua ma è proprio la sua generosità e l’amore per la figlia che ha commosso tutti, sin dalla prima puntata, nonché il coraggio dimostrato. Questa sera sale di nuovo su quel palco per cantare con la figlia una canzone leggera e allegra, "Carina" e se la cava anche bene, anche se a guidare è sempre Chiara che invece sul palco si trova perfettamente a suo agio.

Finita l’esibizione però, arriva qualcuno che dimostra di avere almeno altrettanto coraggio di papà Michele e degli altri concorrenti "per amore". Arriva infatti un bel mazzo di rose rosse, ma non sono per la conduttrice, bensì per la giovane Chiara. Letto il biglietto che dice “Vederti su questo palco è un’emozione unica: sei bellissima, ti amo tanto. Non dirlo a papà!” , la curiosità sul mittente è molta. A questo punto entra Claudio Amendola, trascinandosi dietro un ragazzino: è Cristian, il fidanzato di Chiara, che entra mentre l'attore lo tranquillizza che “non succede niente”. Michelle Hunziker ricorda che Michele è sempre un campione di pugilato…Ma si capisce subito che tra papà Michele e Cristian c’è un ottimo rapporto: “E’ fantastico, è un gigante buono direi” E Michele dice di essere geloso “solo se c’è pericolo che qualcuno fa del male alle persone che amo di più, perché invece a un ragazzo come lui che vuole bene a mia figlia, voglio bene anche io”.

E insomma, in questo caso niente lacrime, ma un lieto fine di baci e abbracci che conferma la simpatia e il cuore tenero di Michele. Il quale si prende pure un sacco di complimenti con la successiva esibizione insieme a Chiara e al loro capo squadra Fausto Leali sul suo grande successo "Debora". Tutti i giudici gli fanno i complimenti per il grande miglioramento e Amendola sottolinea: "Forse ti sei anche liberato", e addirittura incassa il 10 di Fabio Rovazzo: "Voglio premiare papà Michele per il grande impegno".