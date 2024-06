Io Canto Family, sono di Anna Tatangelo le prime lacrime (di grande emozione) della semifinale

Pronti, via ed è subito il momento di commuoversi. Anche al suo penultimo atto Io Canto Family, il talent musicale “in famiglia” di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker che ha celebra la sua semifinale lunedì 10 giugno, promette sin dall’inizio non solo grandi canzoni e belle esibizioni, ma anche tante emozioni. E infatti si parte subito con gli occhi umidi.

Giulia e mamma Alessandra della squadra di Iva Zanicchi aprono le “danze” della semifinale cantando Invece no e se la vedono contro Daniel e mamma Giorgia della squadra di Fausto Leali, che presentano Sogna Ragazzo Sogna con le barre finali aggiunte dal ragazzo. La giuria composta da Orietta Berti, Al Bano, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola apprezza in particolare l’aggiunta rap di Daniel. Subito dopo scende in campo la prima capitana: insieme a papà Davide e Sara c’è Anna Tatangelo per cantare Gloria. Lo storico brano di Umberto Tozzi fa scatenare tutto lo studio, ma il bello, come spesso accade in questa trasmissione, arriva a fine esibizione. La caposquadra ancora non lo sa, ma le prime lacrime a sgorgare in questa semifinale saranno proprio le sue.

Sara e papà Davide, infatti, prendono la parola per dire: “In questo programma ci hanno fatto tante sorprese, ora ne vogliamo fare una noi” A chi? Ma alla loro team leader Anna Tatangelo. Sullo schermo infatti appare il figlio della cantante, Andrea, che saluta la madre e le dice che è orgoglioso di lei. Ma non finisce qui, perché poi parte un altro filmato e il messaggio, questa volta, arriva dai tre fratelli dell’artista, che concludono un video pieno di parole d’affetto e di foto di famiglia con le parole che fanno crollare la cantante: “Mamma sarebbe orgogliosa della donna che sei diventata”, dice uno dei fratelli e Anna Tatangelo, a questo punto, non può che scoppiare in lacrime.

Poi, mentre si riprende dalla sorpresa e dall’emozione spiega a Michelle Hunziker: “Io sento molto Io Canto Family perché anch’io vengo da una famiglia in cui si ascoltava tanta musica, veniamo da un anno difficile, abbiamo perso mia madre, un anno fa, e fa ancora male. Poi i miei fratelli non si espongono mai, quindi grazie!” E il primo grande momento di emozione di questa serata è andato.