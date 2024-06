Io Canto Family: Carlotta imita Mietta e fa impazzire pubblico e giuria, poi la sorpresa per Fausto Leali

Serata di grandi sorprese questa semifinale di Io Canto Family. In onda su Canale 5 nella prima serata del 10 giugno, si susseguono i momenti emozionanti e anche inaspettati che coinvolgono concorrenti ma anche i loro capisquadra.

L’inarrestabile Carlotta per esempio, in questa penultima puntata regala a pubblico e giuria un fuori programma sorprendente che conquista tutti,. La più giovane dei giovani concorrenti di Io Canto Family ha già da tempo conquistato il cuore di pubblico e giuria ma questa sera, presentando l’esibizione con mamma Erika, Michelle Hunziker si avvicina a lei e le dice che, qualcuno le ha raccontato che, oltre a cantare così bene, questa bimba dalle tante doti sa anche fare le imitazioni. Una, in particolare. Quella della sua caposquadra Mietta. Un po’ imbarazzata, alla fine Carlotta si fa convincere e la fa davanti alle telecamere e si tratta di una parodia davvero esilarante. Le risate più fragorose sono proprio quelle di Mietta, intenerita e molto divertita, come tutti, dalla simpatia della bambina.

Poi Carlotta e mamma Erika devono esibirsi proprio con Mietta cantando Un’avventura. A fine esibizione, la cantante confessa che mentre si esibiva si è dovuta fare forza per trattenersi perché ancora le veniva da ridere, mentre fioccano i complimenti dei giudici. Orietta Berti premia il trio con un 10 “per la simpatia di Carlotta”, Al Bano dice alla bambina che vede in lei “la Shirley Temple italianha”, mentre Rovazzi sottolinea:“Mietta si è esibita esattamente come l’imitazione, identica. Carlotta è mitologica”. Insomma un successone, per questo nuovo talento scoperto della simpatica Carlotta.

Ma le sorprese come detto, si susseguono a gran velocità in questa semifinale di Io Canto Family e, pochi minuti dopo, è la volta di Fausto Leali a rimanere spiazzato e a dover far buon viso a cattivo gioco, visto che la sorpresa arriva nel bel mezzo di un’esibizione. Il caposquadra sta cantando con il suo concorrente Daniel A hard day’s night, quando si volta e, al posto del ragazzo, a condividere con lui palco e canzone c’è una donna, lui la guarda, dice qualcosa, è incredulo ma deve andare avanti a cantare. A fine esibizione baci e abbracci e spiegazione: lei è Deborah, “la Deborah”, mia figlia! Sembra proprio che il concetto di Io Canto Family questa sera non riguardi solo i concorrenti.