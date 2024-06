Io Canto Family: chi sono le vincitrici, Carlotta D’Amico e sua mamma Erika

Sono state la piccola Carlotta D’Amico e sua mamma Erika alla fine a conquistare la vittoria di questa edizione di Io Canto Family .A scontrarsi in modo diretto per conquistare i 50mila euro in premio per i trionfatori di questa prima edizione del talent di Canale 5 che unisce grandi canzoni, grandi voci e grandi emozioni, sono rimaste alla fine dell'ultima puntata, le coppie formate dalla piccola Carlotta e da sua mamma, della squadra di Mietta, e quella composta da Sara e il suo papà Davide, della squadra Tatangelo.

Si inizia l’ultima sfida con mamma e figlia che cantano Sei nell’anima e la piccola, sempre sorridente non regge all’emozione e,cantando, scoppia in lacrime, trascinando con sé, ovviamente, anche tutto il pubblico. Dice la mamma Erika: “Sono abituata a vederla sempre ridere, quando piange mi preoccupo subito”, ma Michelle Hunziker, ancora con l’occhio lucido dice: “Ma sono lacrime di gioia, vero Carlotta”, e la bambina conferma. Poco dopo salgono sul palco Sara e il suo papà Davide e anche per loro, la canzone finisce tra le lacrime di emozione.

Si passa poi ai terzetti con le reciproche caposquadra: Carlotta ed Erika con Mietta e Sara e Davide con Anna Tatangelo, cantano Strada Facendo e si guadagnano un’altra grande standing ovation.

La giuria premia la coppia mamma e figlia con tutti 10, poi è la volta del pubblico che conferma quanto espresso dai giudici e le decreta vincitrici del premio di 50mila euro.

Ma chi sono Carlotta e la sua mamma Erika? Scopriamo di più su di loro.

Carlotta D'Amico e sua madre Erika Colaianni: chi sono

Carlotta D’Amico, 8 anni, è stata la più giovane dei concorrenti di Io Canto Family e ha partecipato allo show in coppia con la mamma, Erika Colaianni. Le due abitano a Santa Lucia del Mela, un paesino del messinese e, oltre alla loro voce e alla loro bravura e alla simpatia irresistibile della bambina, a colpire molto giudici e pubblico è stata anche la loro storia. Erika ha infatti raccontato di aver avuto la sua bambina quando non era nemmeno maggiorenne, avendo solo 17 anni al momento della nascita della piccola. Mamma e figlia, sono dunque cresciute insieme. Il legame con il papà di Carlotta non è durato, e ora Erika ha una compagna, Manuela.

Carlotta ha colpito tutti non solo per la sua bellissima voce ma anche per la solarità e la sua grande personalità. Si è presentata dicendo che quando guarda la mamma è come se guardasse una luce, ha proseguito cimentandosi non solo in tante canzoni ma anche nell’esilarante imitazione della sua caposquadra, Mietta. Alla domanda che cosa avrebbero fatto con i soldi del premio se avessero vinto 50mila euro, la mamma Erika ha detto, emozionata: “Ho sempre avuto paura di non poter far studiare Carlotta come merita, li userei per il suo futuro”, mentre per la bambina non c’era dubbio: “Io ci andrei a New York!”, ha detto. Ad applaudire la vittoria in platea questa sera, commosso anche lui, c’era anche il papà di Carlotta.

Tutta la forza di Carlotta e mamma Erika ❤️‍🔥 #IoCantoFamily pic.twitter.com/n5IysDrj06 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 12, 2024