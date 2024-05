Io Canto Family, Claudio Amendola in lacrime ed è subito polemica: "Come arrivano tra 3 ore?"

Nella prima puntata del nuovo show condotto lunedì 20 maggio su Canale 5 da Michelle Hunziker assistiamo a una serie di performance che vedono coinvolte famiglie, e tra queste emerge una coppia padre-figlia che commuove per l'amore che dimostrano mentre insieme cantano e si scatenano sul palco guardandosi negli occhi come fossero soli in mezzo al mondo. Stiamo parlando di Chiara Orlando e il padre Michele, emozionando inoltre il pubblico che interagisce sui social media, anche se le polemiche non mancano.

Cosa è successo

Durante la serata di apertura, Chiara Orlando e il padre Michele, della squadra di Fausto Leali, sono chiamati a esibirsi sulle note di "A te", il brano che Jovanotti ha dedicato alla figlia Teresa. Sin dalle prime battute i due protagonisti dell'esibizione sorprendono, lanciandosi sguardi a vicenda che entrano dritti nel cuore del pubblico, in particolare in quello di Claudio Amendola, che si commuove talmente tanto da asciugarsi le lacrime e mostrarsi visibilmente agitato in diretta. Chiara e Michele diventano un tutt'uno, con l'uomo che tiene il braccio della figlia dando maggiore intensità al momento, mentre danno grande prova di sé, aggiudicandosi il favore di tutti, commossi per la meravigliosa performance. E infine l'abbraccio finale tra padre e figlia travolge emotivamente i capisquadra: Fausto Leali è in lacrime, mentre Anna Tatangelo ha gli occhi lucidi come Claudio Amendola.

"Avete fatto piangere tutti", dice Michelle Hunziker a fine esibizione prima di rivolgersi ad Amendola: "Ma siete parenti?" Lui ribatte: "No, ma ci assomigliamo però", e poi sale sul palco per abbracciare Michele. "Mio padre ha fatto un sacco di danni in giro, quindi tutto può essere", commenta l'attore quando la conduttrice gli fa notare che potrebbe essere suo cugino per come parla. Anche Anna Tatangelo elogia la performance: "Bellissimo, mi sono emozionata. Guardare negli occhi una figlia e dire 'sostanza dei giorni miei'... I figli, come i genitori, sono i pilastri fondamentali della vita". Leali invece mostra il fazzoletto con cui si sta asciugando le lacrime e la Hunziker dichiara: "Siamo in una valle di lacrime". "Sono orgoglioso di voi", dice infine il cantautore, caposquadra di Chiara e Michele.

Questo legame indissolubile, che si manifesta in tutto il suo splendore sul palco, è evidente anche dal video di presentazione: "Chiara per me è la mia vita, la mia bambina", dice l'uomo, mentre la bambina spera di rafforzare il loro rapporto cantando insieme a Io Canto Family, e dobbiamo dire che ci riescono benissimo.

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social media non mancano le polemiche: "Piangono tutti", "Già piangono. Come arrivano tra 3 ore? Disidratati", "Iniziano già le lacrime alla prima esibizione, che trash". E ancora: "Mi chiedo che cosa ci sia da piangere?! Mah", "Iniziamo con un sacco di lacrime, molto bene" e "Ma che c'è da piangere? Che c'è?"