"Io canto Family" con Michelle Hunziker, la finale stasera in tv: le anticipazioni

Si conclude oggi, 12 giugno 2024, dalle 21.25, "Io canto Family", lo show musicale di Canale 5 in una nuova versione incentrata sulle famiglie italiane. Condotto da Michelle Hunziker, il programma mette ovviamente al centro della scena la musica, sottolineando il potere del canto, capace di abbracciare vecchie e nuove generazioni, per dei legami affettivi resistenti ed emozionanti.

Io canto Family: le anticipazioni della finale

Dopo la semifinale, andata in onda lunedì 10, la settimana di "Io canto Family" prosegue e si conclude questa sera con l'attesa finalissima, che incorona sul finale la coppia vincitrice di una edizione dello show capace di dare risalto a legami familiari unici: i giovanissimi talenti canori sono stati accompagnati, in questa edizione, dai propri genitori o dai cari nonni. La musica, insomma, si dimostra ancora una volta un mezzo di comunicazione unico, in grado di rafforzare ancor di più i legami familiari: immancabili, nel corso dello show, parentesi di racconti e ricordi personali, in grado di emozionare il pubblico ma anche i coach dello show.

La padrona di casa Michelle Hunziker è affiancata da una giuria di lusso, formata da Claudio Amendola, Al Bano Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Quest'ultimo ha preso il posto, in questa edizione, di Michelle Hunziker, diventata la conduttrice del talent in sostituzione di Gerry Scotti. La giuria è inoltre supportata dalla presenza di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma.

Nel corso del primo appuntamento è stata eliminata la coppia composta da Irene Bucci e suo padre Maurizio; la seconda puntata ha visto l'eliminazione di Aurora Cavese e sua madre Daniela; Chiara Orlando e suo padre Michele sono stati eliminati in occasione del terzo appuntamento; la semifinale ha decretato l'eliminazione di Alessandro Bruco e suo nonno Antonio (vincitori della prima puntata).

I finalisti, che ritroviamo questa sera in gara sono (coach e rispettivi concorrenti):

Iva Zanicchi: Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Ghirlanda

Benedetta Caretta: Diletta Genovese e suo padre Marco

Fausto Leali: Daniel Musa e sua madre Giorgia Musa

Mietta: Carlotta D'Amico e sua madre Erika; Marika Graziano e suo padre Alessandro

Cristina Scuccia: Sofia Pighi e suo padre Cristian

Anna Tatangelo: Grace Cuomo e sua madre Joanna; Sara Gugliotta e suo padre Davide

Soltanto una coppia riuscirà a vincere la competizione, aggiudicandosi l'ambitissimo premio di 50.000 euro.

Dove vedere "Io canto Family" in tv e in streaming (12 giugno)

L'ultima puntata di "Io canto Family" va in onda mercoledì 12 giugno a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

