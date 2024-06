Io Canto Family, Cristina Scuccia commossa con la madre: “Ho fatto scelte radicali…”

Non c’è tempo di riprendersi da un colpo di scena, che ne arriva un altro. Tra un’esibizione e l’altra, tutte veramente di grande qualità, la semifinale di Io Canto Family procede a spron battuto e il filo rosso della serata, oltre alle canzoni e alle emozioni, sono le sorprese. Sorprese di cui sono protagonisti finora soprattutto i capi squadra. Dopo Anna Tatangelo, Fausto Leali, Mietta, a cui arriva il video messaggio del figlio, è la volta di Cristina Scuccia.

La sorpresa per la sua caposquadra la introduce la giovane Sofia che si è appena esibita con lei e il papà. “Vogliamo farle una sorpresa noi” dice, lanciando un video con foto di famiglia che la ritraggono ancora bambina nella sua famiglia, e la voce della mamma che racconta che, nell’ultimo anno, loro due hanno dovuto affrontare la perdita della nonna di Cristina che ha risvegliato in lei il dolore per la perdita precedente del padre, mai del tutto elaborata. Il messaggio continua con parole di forza e affetto: “Sono contenta di come stai realizzando i tuoi sogni, ti auguro il meglio, ti voglio bene” Cristina Scuccia, commossa, commenta con Michelle Hunziker: “E vero quello che dicevi poco fa: dobbiamo goderci le persone a cui vogliamo bene nel momento in cui ci sono perché poi, nel momento in cui vanno via, c’hai tutti quei rimorsi, non sai se gli detto tutto…” E alle sue spalle si avvicina una bella signora che, a un certo punto, dice: “E’ proprio vero, il tempo non ci cambierà!”E’ la mamma della cantante, che sorpresa svela: “Mi ha detto un sacco di bugie! Ha detto stasera esco dalle amiche!”

Tra baci e abbracci c’è anche modo, per Cristina Scuccia di fare una bella riflessione:“Ho cambiato, ho fatto scelto radicali nella mia vita, ma la cosa più importante è, come ha detto anche papà… lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: “L’importante è che tu sia felice!” E la mamma conferma: “E’ proprio così!” Alla fine di questo momento emozionante, al momento di giudicare le esibizioni, Fabio Rovazzi aggiunge un voto:“Alla mamma della Scuccia do un 9!”

Subito dopo salgono sul palco Daniel, mamma Giorgia e Fausto Leali per cantare Sei la più bella del mondo, e la conduttrice, insieme ai giudici, rimane colpita dalla performance di Leali: “Tu sei incredibile, puoi cantare qualsiasi cosa e gli dai la tua impronta. Ma sai che io ti vedrei in qualche bel tormentone estivo, che ne so se fossi Takeshi e Keta ti chiamerei subito, la faresti una cosa estiva come ha fatto Orietta?” “Ma certo!” risponde Leali con entusiasmo. Il sasso è lanciato.