"Io canto Family", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo appuntamento con "Io canto Family", lo show musicale di Canale 5 in una rinnovata versione tutta dedicata alle famiglie. In onda oggi, 27 maggio 2024, a partire dalle 21.30, il talent è condotto in questa edizione da Michelle Hunziker, che sostituisce Gerry Scotti, e vede nei giurati e nei capisquadra un'ampia galleria di volti della scena musicale italiana.

Io canto Family: le anticipazioni del 27 maggio

Condotta da Michelle Hunziker, la nuova edizione di "Io canto" - ribattezzata "Io canto Family" - si prefigge ancora una volta l’obiettivo di scoprire la voce più talentuosa tra bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni, che si esibiscono, in questa occasione, in coppia con un membro della loro famiglia, padri o madri, mantenendo la musica al centro dell'attenzione, ma senza dimenticare di condividere con il pubblico le loro storie personali e toccanti.

La giuria è formata da Claudio Amendola, Al Bano (che verrà sostituito dalla figlia Jasmine Carrisi nella seconda puntata del 27 maggio 2024), Orietta Berti e Fabio Rovazzi (che ha preso il posto di Michelle Hunziker, la quale è diventata la conduttrice, in sostituzione di Gerry Scotti).

Nel corso del primo appuntamento è stata eliminata la prima coppia di questa edizione, quella composta da Irene Bucci e suo padre Maurizio, appartenenti al team di Cristina Scuccia. Alle soglie del secondo appuntamento, la griglia dei capisquadra si presenta così:

Iva Zanicchi (211 punti): Alessandro Bruco e suo nonno Antonio; Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Ghirlanda

Benedetta Caretta (148 punti): Aurora Cavese e sua madre Daniela; Diletta Genovese e suo padre Marco

Anna Tatangelo (143 punti): Grace Cuomo e sua madre Joanna; Sara Gugliotta e suo padre Davide

Mietta (136 punti): Carlotta D'Amico e sua madre Erika; Marika Graziano e suo padre Alessandro

Fausto Leali (133 punti): Chiara Orlando e suo padre Michele; Daniel Musa e sua madre Giorgia Musa

Cristina Scuccia (127 punti): Sofia Pighi e suo padre Cristian

Per un totale di cinque appuntamenti, le sei squadre composte da due coppie di concorrenti si sfideranno con determinazione per aggiudicarsi la vittoria. Ricordiamo che al termine di ogni puntata, i quattro giudici, insieme a Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma, decidono chi continuerà la competizione. La classifica finale determina quale squadra perderà una coppia di concorrenti e quale sarà salvata. Nelle cinque puntate, sei squadre si sfidano, ciascuna composta da due coppie di concorrenti, ma solo una coppia riuscirà a vincere aggiudicandosi, nel corso dell'ultima puntata, premio di 50.000 euro.

Dove vedere "Io canto Family" in tv e in streaming (27 maggio)

La seconda puntata di "Io canto Family" va in onda lunedì 27 maggio a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV