"Io canto Family", da stasera in tv lo show con Michelle Hunziker: le anticipazioni

Ha inizio oggi, 20 maggio 2024, dalle 21.30 su Canale 5, lo show musicale "Io canto Family", versione tutta dedicata alle famiglie del talent musicale di casa Mediaset. Grande novità in conduzione, con Michelle Hunziker che sostituisce Gerry Scotti; ma le novità non si esauriscono qui. Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere sui nuovi episodi dello show.

Io canto Family: le anticipazioni

Andato in onda su Canale 5 dal 2010 al 2013, il format "Io canto" è stato rispolverato dalla rete, ad anni di distanza, tra il novembre e il dicembre del 2023, in una versione dal titolo "Io canto Generation", con la conduzione di Gerry Scotti - già al timone dello show delle prime edizioni - è una giuria di qualità formata da Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Al Bano e Orietta Berti.

Dato il buon riscontro ottenuto, la rete ha deciso di mettere in cantiere una nuova versione del talent musicale, in onda a partire da oggi, 20 maggio 2024, dal titolo "Io canto Family". Diverse sono le novità di questo nuovo ciclo di puntate: da giurata, Michelle Hunziker passa in conduzione, sostituendo così Gerry Scotti, attualmente impegnato quotidianamente con "La ruota della fortuna". A prendere il suo posto in giuria è Fabio Rovazzi, che affianca i già collaudati Amendola, Al Bano e Orietta Berti. Il loro giudizio non si limita agli aspetti tecnici delle performance, ma tieneconto anche dell'alchimia e della sintonia che si sprigionerà sul palco.

"Io canto Family" si propone di portare sul piccolo schermo il calore delle famiglie italiane, evidenziando il legame speciale che si forma tra i membri di una famiglia attraverso la comune passione per la musica. In questa edizione, due membri dello stesso nucleo familiare salgono sul palco per dimostrare il loro talento canoro e condividere con il pubblico le loro storie personali ed emozionanti.

In veste di capisquadra, ritroviamo in blocco alcuni volti noti della musica italiana: Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Rappresentanti di varie generazioni di cantanti, i capisquadra mettono a disposizione la loro esperienza e il loro talento per supportare e guidare i concorrenti durante tutto il percorso, accompagnandoli anche durante le loro esibizioni.

Sotto la guida artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per un totale di cinque appuntamenti, sei squadre, composte da due coppie di concorrenti, si sfideranno con determinazione per aggiudicarsi la vittoria.

Al termine di ogni appuntamento i quattro giudici più Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma, decidono chi continuerà la competizione. La graduatoria determina inoltre quale squadra perderà una coppia di concorrenti e quale sarà salvata.

Nelle cinque puntate si sfidano sei squadre, ciascuna composta da due coppie di concorrenti, ma solo una coppia riuscirà a vincere, aggiudicandosi l'ambitissimo montepremi di 50.000 euro.

Dove vedere "Io canto Family" in tv e in streaming (20 maggio)

La prima puntata di "Io canto Family" va in onda lunedì 20 maggio a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

