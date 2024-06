Io Canto Family: Carlotta e mamma Erika e Marika e papà Alessandro conquistano i cuori, chi sono i primi eliminati della finale

Arriva alle ultime battute la prima edizione di Io Canto Family, il programma di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker che mette insieme indimenticabili canzoni, grandi voci, ma anche amore, emozioni e storie. Ad aprire la serata è la conduttrice che appare al termine di uno “speciale” con le testimonianze di molti volti Mediaset che, a un anno, dalla scomparsa ricordano il patron Silvio Berlusconi. La stessa cosa fa Michelle Hunziker introducendo la serata: “Abbiamo deciso che Io Canto Family, così caldo e familiare, andasse in onda proprio stasera. È il modo migliore per ricordare l’uomo che ha creato tutto questo: Silvio Berlusconi”.

Dopo di che si entra in studio. A giocarsi il montepremi finale del valore di 50mila euro, nella puntata di mercoledì 12 giugno, sono rimaste 8 coppie. Giulia e mamma Alessandra nella squadra di Iva Zanicchi, Diletta e papà Marco in quella di Benedetta Caretta, Grace e mamma Joanna e Sara e papà Davide per Anna Tatangelo, la piccola Carlotta con mamma Erica e Marica e papà Alessandro nella squadra di Mietta, Daniel e mamma Giorgia in quella di Fausto Leali e Sofia e papà Christian in quella di Cristina Scuccia.

La formula della finale, vede tutte le coppie esibirsi insieme davanti alla giuria formata da Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola, ogni manche vedrà due eliminazioni. Le prime a esibirsi sono Carlotta e mamma Erika con La prima cosa bella, è poi la volta della bellissima voce di Daniel in coppia con sua mamma Giorgia canta Cambiare di Alex Baroni. Grace e mamma Joanna cantano invece Perfect, poi Sofia e papà Christian cantano Una lunga storia d’amore.

La giuria premia l’esibizione e la storia di Carlotta e mamma Erika con tutti 10. Premiate per il brano La prima cosa bella, ma anche per la loro bellissima storia. Una mamma di 17 anni più grande di sua figlia che è stata davvero la "prima cosa bella" per lei.

Poi è la volta delle seconde quattro coppie. A iniziare sono Marika e il papà Alessandro con Vivo per lei. Poi è la volta di Giulia e mamma Alessandra che cantano Iris e di Diletta e papà Marco con L’emozione non ha voce. A chiudere la prima tornata di esibizioni sono Sara e papà Davide che cantano Così Celeste. E con le prime esibizioni arrivano le prime emozioni. Il primo a finire in lacrime è papà Alessandro che intravede in platea suo padre, che non si aspettava. Si commuove lui, si commuove Marika che ormai riesce finalmente a dimostrare le emozioni, e si commuove la conduttrice. Poi vengono anche loro premiati per la bellissima storia che li lega con tutti 10.

A questo punto vota il pubblico e arriva il primo verdetto: a dover abbandonare la gara sono le coppie formate da Grace e mamma Joanna, e da Daniel e mamma Giorgia.