Io Canto Family, Diletta e papà Marco con Benedetta Caretta incantano: chi è stato eliminato al secondo round

La finale del talent musicale “formato famiglia” di Canale 5, dopo una prima tornata di esibizioni che ha emesso il primo verdetto fermando Grace e Joanna e Daniel e mamma Giorgia a un passo dal montepremi di 50mila euro, va avanti a spron batutto un'esibizione grandiosa dopo l'altra. L’ultima puntata di Io Canto Family, lo show guidato da Michelle Hunziker, prosegue e, nel secondo round, dai duetti si passa ai terzetti, perchè scendono in campo anche i capisquadra. Ad aprire le danze del primo round sono Iva Zanicchi con Giulia e la mamma che cantano Sinceramente. Seguono Marika e papà Alessandro (secondi nella classifica del primo round), insieme a Mietta, che cantano Vivimi. E, ancora una volta fanno il pieno di 10 da parte dei giudici Orietta Berti, Al Bano, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Arrivano poi Anna Tatangelo con Sara e papà Davide che cantano Gloria e Sofia e papà Cristian con Cristina Scuccia. E’ poi la volta di Mietta con Carlotta e mamma Erika che cantano E la luna bussò e di Benedetta Caretta con Diletta e papà Marco che cantano Total Eclipse of the heart che lascia a bocca aperta sia la giuria che il pubblico che comunica il suo apprezzamento con una sentita standing ovation.

Una manche davvero bella, e per i giudici Claudio Amendola, Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi, diventa sempre difficile dare voti. E infatti fioccano i 9 e i 10. Ancora una volta a finire in cima alla classifica della giuria arrivano le coppie Carlotta e mamma Erika e Marika e papà Alessandro, di nuovo, con 40 punti ciascuno. Cosa deciderà il pubblico?

Il verdetto del pubblico rimescola un pò le carte in tavola: Marika e Alessandro finiscono al quarto posto mentre al secondo salgono Diletta e Marco. Al primo posto ancora Carlotta e Erika. A lasciare la gara sono Sofia e Cristian e Giulia e Alessandra.