Io Canto Family, Gerry Scotti punge Antonella Clerici: "Potrebbe essere un format: Ti lascio una trasmissione"

La prima puntata di Io Canto Family, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker lunedì 20 maggio su canale 5, vede Fabio Rovazzi affiancare i già collaudati Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti in giuria, mentre in veste di capisquadra ci sono Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Dopo il successo di "Io Canto Generation", che vede alla conduzione Gerry Scotti, prende il via la versione tutta dedicata alle famiglie del talent musicale di casa Mediaset, con Scotti che entra a sorpresa a inizio serata lanciando una poco velata frecciata ad Antonella Clerici, ma vediamo insieme cosa è successo in diretta.

Gerry Scotti a "sorpresa"

Nei primi minuti di "Io Canto Family" arriva sul palco a sorpresa Gerry Scotti, il quale suscita l'attenzione del pubblico in studio che applaude appena fa la sua entrata trionfale per poi svelare: "Non potevo non esserci. Fino alla fine le ho detto: ‘Forse vengo’. Mi ero inventato di avere la sagra della lumaca. Ma vi racconto la vera storia: visto il successo di Io Canto Generation, Mediaset mi ha proposto questo nuovo format, ma io gli ho detto: "Bella idea, però ho già due programmi in onda e le previsioni del tempo. E allora chi poteva esserci se non la donna che ha passato più tempo con me in televisione negli anni se non la super Michelle?"

In seguito, i due conduttori di Mediaset parlano di Fabio Rovazzi come nuovo membro della giuria, con Gerry Scotti che commenta: "Ma è magro, in tre ore di programma poi si accascia”. Ma successivamente, quando scopre che il diretto interessato è dietro le quinte ed entra in studio, cambia opinione sul suo coinvolgimento: "Rovazzi, l’uomo giusto al posto giusto". Il cantante gli risponde: "È buono, se collasso in onda…", per poi ammettere: "Sono molto contento e anche spaventato all'idea di giudicare qualcuno, anche perché io canto male”. "Non farti pubblicità, lo sanno già tutti", ironizza "zio Gerry".

La frecciata ad Antonella Clerici

Qualche settimana fa Antonella Clerici ha espresso perplessità per l’eccessiva somiglianza di alcuni format con quelli del "Biscione", accusando in maniera nemmeno tanto velata Mediaset di aver messo in programmazione show troppo simili al suo. Per questo motivo Gerry Scotti, consapevole della recente polemica, quando Michelle Hunziker gli chiede il suo benestare per questa nuova esperienza, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Ti dirò di più, mi è venuto in mente un titolo, e potrebbe essere un format: Ti lascio una trasmissione". Ricordiamo infatti che la Clerici ha condotto il talent show "Ti lascio una canzone", e infatti il riferimento non è passato inosservato sui social.