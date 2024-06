Io Canto Family, Marika finalmente abbraccia il papà e commuove tutti, Alessandro emoziona nonno Antonio

La terza puntata dello show di Canale 5 che mette insieme famiglia, musica ed emozioni condotto da Michelle Hunziker nella serata di lunedì 3 gennaio prende il via subito con due momenti di grande emozione. Si parte con la squadra di Iva Zanicchi che schiera per primi gli inarrestabili Alessandro e Nonno Antonio. La coppia più simpatica di Io Canto Family porta un altro brano pieno di energia e leggerezza: “Ragazzo Fortunato”. E via subito quindi con l’allegria, con la spensieratezza ma anche, con le lacrime.

Eh sì, perché nemmeno la coppia nonno nipote sfugge a quello che sembra essere il vero filo conduttore della trasmissione, ovvero i risvolti commoventi, che emozionano tutti: pubblico, giuria, capisquadra e, prima di tutti, i protagonisti.

Ed ecco che arriva anche il momento di Nonno Antonio di emozionarsi fino alle lacrime, quando ascolta la lettera a cuore aperto del nipotino verso di lui:“Sono felice di avere un nonno che, nonostante la malattia della nonna, non si è mai arreso…Spero di diventare in futuro come te, ti voglio bene”.

Al rientro in studio, ovviamente, Nonno Antonio è molto toccato da queste parole e commenta:“E’ micidiale avere un nipote come lui. E’ di una sensibilità e di una bontà incredibile”

Ma a ridurre tutti in lacrime è subito la coppia composta da Marika e papà Alessandro, della squadra di Mietta, che cantano “Mi innamorerai”. Come ricorda Michelle Hunziker, papà e figlia hanno un rapporto un po’ complesso, lei è molto chiusa, lui molto più espansivo. Lei non riesce a dare baci e abbracci, il padre la vorrebbe coccolare, ma la ragazzina rimane sempre sulle sue. Marika dice che, con l’esperienza di Io canto si sta aprendo e il papà le assicura:“Io aspetto. Lei ha la fortuna che ha un papà che vuole abbracciarla, c’è gente che aspetta fino a 40 anni di essere abbracciata dal padre.”

La canzone racconta di un padre che si “innamora” della figlia appena nasce. E a fine esibizione, con Alessandro con l’occhio l’umido e Marika perfettamente tranquilla, Michelle Hunziker commenta:“Questa canzone sembra scritta per voi, io ve la farei cantare sempre, la musica vi può aiutare.” Ma sta per succedere qualcosa di veramente imprevisto: anche Marika ha scritto qualcosa al papà, una lettera che dice: “Per me sei tipo un supereroe. Mi sento un po’ in colpa perché non riesco a dimostrarti quanto ti voglio bene, mai un bacio, mai un abbraccio…papà io da grande voglio essere come te”.

E a questo punto arriva la sorpresa, Marika abbraccia il papà e…scoppia anche in lacrime mentre dalla regia mandano il suono delle campane. L’esibizione è talmente intensa che Marika e Alessandro incassano tutti 10 da Albano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola.