Io Canto Family, Michelle Hunziker: “Mi state uccidendo!”, Jasmine Carrisi: "Sono devastata". Cosa è successo

Nella seconda puntata di Io Canto Family arriva un momento in cui scorrono lacrime a fiumi. A scontrarsi nella seconda manche per la squadra di Fausto Leali sono Chiara e papà Michele, e per il team di Anna Tatangelo Grace e mamma Johanna.

La prima coppia aveva già emozionato tutti nella prima puntata e infatti, per presentarli, Michelle Hunziker manda un video di quell’esibizione conclusa tra lacrime e abbracci.

Michele è un omone che lavora come autista di autobus ma ha passato quarant’anni sul ring come pugile, si scusa per essere impacciato, perché non si trova nel suo ambiente, ma sale sul palco a cantare al fianco della figlia Chiara che ha una voce angelica. Della prima esibizione i due, nel video dicono “Sentirla cantare mi ha dato il coraggio che non avevo” dice il papà, “Cantando sono riuscita a dirgli parole che volevo ma non riuscivo”, dice Chiara e, mentre va questo video, papà e figlia, già piangono e si abbracciano.

“E ora come cantante”? Scherza (ma neanche tanto) la conduttrice. E infatti, come iniziano a cantare Le tasche piene di sassi, il papà si impappina per l’emozione ma Chiara lo capisce e prende le redini della situazione mentre Michele si emoziona ancora di più e deve ricorrere al fazzoletto. Intorno sono tutti in lacrime. Finiscono di cantare, altri abbracci, arriva la conduttrice, ancora con l’occhio lucido: “Mi stanno uccidendo! Michele guarda che io ci metto tanto tempo a truccarmi ogni volta eh!” dice, mentre l’uomo giura che se la figlia avesse bisogno del suo cuore se lo toglierebbe per darlo a lei. La conduttrice a questo punto gli chiede: "Posso abbracciarti?"

Faticosamente i giudici, tutti commossi, si ricompongono, giusto in tempo per seguire Grace e Johanna, madre e figlia. In questo caso, a scoppiare a piangere mentre cantano è la piccola Grace che poi spiega di essersi emozionata per stare sul palco insieme alla madre. Mentre arrivano i voti, è Jasmine Carrisi, che questa sera sostituisce papà Al Bano a chiosare: “Entrambe le coppie mi hanno devastato, nel senso migliore possibile”. Eh sì.

Finisce qui? No, perchè subito dopo c'è un altro super duetto, quello di Giulia e mamma Alessandra. Anche loro commuovono l'intero studio con Almeno tu nell'Universo. "Una serata particolare!" dice la conduttrice sottolineando quante emozioni si stanno vivendo. Claudio Amendola ricorda: "Questa canzone me l'ha cantata mia figlia dalla Carrà e io sono praticamente svenuto dall'emozione. Mi avete commosso, è arrivato il momento di dare il mio dieci".