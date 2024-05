Io Canto Family, riassunto puntata 20 maggio: Jasmine Carrisi sostituisce Al Bano, la classifica finale

La prima puntata di Io Canto Family, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker lunedì 20 maggio su canale 5, vede Fabio Rovazzi affiancare i già collaudati Claudio Amendola, Al Bano e Orietta Berti in giuria, mentre in veste di capisquadra ci sono Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. Dopo il successo di "Io Canto Generation", che vede alla conduzione Gerry Scotti, prende il via la versione tutta dedicata alle famiglie del talent musicale di casa Mediaset, ma vediamo insieme cosa è successo in diretta.

Il riassunto della puntata del 20 maggio di Io Canto Family 2024

La puntata si apre con Gerry Scotti che arriva a sorpresa in studio e lancia una frecciatina ad Antonella Clerici ("Ti lascio una trasmissione"), per poi andarsene quando entra nel vivo il programma con le prime esibizioni: Chiara e il padre Michele (squadra Fausto Leali) fanno piangere tutti in studio, mentre Alessandro e il nonno si scatenano, con quest'ultimo che si commuove conclusa la performance. Alla coppia Orietta Berti dà un bell'8 perché ha paura di Iva Zanicchi ("Do 8 sennò Iva mi dà gli schiaffi"), stasera super competitiva, tanto da lamentarsi con Rovazzi per un 9 (lei vuole il 10, che però il cantante dà a un'altra coppia). Molto bravi anche Marika e il padre Alessandro (squadra Mietta) sulle note di "Piccola anima". Aurora e la madre Daniela (squadra Benedetta Caretta) sorprendono per la voce simile a quella di Emma quando cantano "Apnea", mentre Grace e la madre Joanna, che si esibisce per la prima volta in italiano, intonano alla perfezione "Click Boom" di Rose Villain. Infine, a chiudere la prima manche sono Sofia e il padre Christian, entrambi bravissimi.

La seconda manche vede protagoniste 6 coppie, e le prime a esibirsi sono Giulia e la madre Alessandra, ancora più brava della figlia sulle note di "No more tears". Poi entrano in scena Sara e il padre Davide (squadra Anna Tatangelo) con "Il mio canto libero" incantano, ma ciò che lascia senza parole, al di là della voce, è il modo amorevole con cui guarda la figlia mentre cantano. Successivamente, è la volta di Daniel e la madre Giorgia (squadra Fausto Leali), seguiti da Erika e la figlia Carlotta, che si esibiscono sulle note di "Pazza" di Loredana Bertè dimostrando una grinta pazzesca. Dalla loro clip di presentazione scopriamo che Erika è fidanzata con Emanuela, una donna incontrata due anni fa: Carlotta vive in una famiglia arcobaleno e si dice felicissima di crescere insieme a loro. Poi tocca a Irene e il padre Maurizio (Cristina Scuccia), i quali però non impressionano, mentre Diletta, accompagnata dal padre Marco, sono l'ultima coppia in gara e fanno parte del team di Benedetta Caretta.

In seguito, nella terza manche vediamo le coppie esibirsi insieme ai propri capisquadra, ma ciò che emerge dalla prima puntata di "Io Canto Family" è il legame indissolubile che lega tutte queste famiglie: tanti i momenti commoventi e gli abbracci da ricordare, ma anche gli sguardi complici sul palco e i gesti d'affetto, oltre alle storie personali che fanno da cornice allo spettacolo: "La musica unisce e riunisce", dice Al Bano, e non potremmo essere più d'accordo.

La classifica finale

Iva Zanicchi (211 punti) Benedetta Caretta (148 punti) Anna Tatangelo (143 punti) Mietta (136 punti) Fausto Leali (133 punti) Cristina Scuccia (127 punti)

Tra Sofia e papà Christian (con "Il regalo più grande") e Irene e il padre Maurizio (con "Time of my Life") - entrambe le coppie fanno parte della squadra di Cristina Scuccia - chi resterà in gara e chi verrà eliminato? Dopo l'ultima sfida, finita in parità per volere della giuria, Sofia e il padre passano il turno grazie al voto del pubblico, mentre Irene e Maurizio tornano a casa con un premio di consolazione: un pacco di cui non conosciamo il contenuto. A chiudere la serata ci pensa Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, che insieme al padre intona "Nessuno" di Mina: è qui che scopriamo che la ragazza sostituirà il padre in giuria la prossima settimana: "Spero di fargli fare una bella figura", dice Jasmine, e Al Bano che ironizza: "Non farmi fare brutta figura, altrimenti ti licenzio".