Io Canto Family, riassunto puntata 10 giugno: sorprese ed emozioni, chi è stato eliminato

Semifinale di Io Canto Family all’insegna, ovviamente della musica, delle grandi voci, della complicità, dell’affetto e, anche delle grandi sorprese. In questa penultima puntata dello show guidato da Michelle Hunziker, infatti, a tenere banco sono stati i gesti e soprattutto gli arrivi inaspettati in particolare per i capisquadra.

Mentre i loro concorrenti si esibivano regalando esibizioni anche questa sera di grandissima qualità, i team leader sono stati al centro di sorprese commoventi. La prima a finire in lacrime è stata Anna Tatangelo, colpita dalle parole e dal vedere in video non solo il figlio Andrea ma anche i suoi riservatissimi tre fratelli. A essere preso in contropiede poi è stato Fausto Leali che si è ritrovato a cantare "A hard day’s night" fianco a fianco con la figlia Deborah. È poi stata la volta di Cristina Scuccia, raggiunta in studio dalla mamma. Mietta ha ricevuto inaspettatamente un video messaggio del figlio che le ha detto quanto è orgoglioso di lei, mentre Iva Zanicchi si è ritrovata a dividere il palco con la nipote Virginia. Infine, Benedetta Caretta è stata sorpresa dall’arrivo di Christian Imparato, con cui ha cantato "My heart will go on" e con cui ha poi ripercorso il momento in cui si sono conosciuti 15 anni fa, come concorrenti della prima edizione di "Io Canto".

Ma, tra una sorpresa e l’altra, non sono mancate le grandi esibizioni. Tra le più emozionanti c’è sicuramente quella che ha visto protagonisti Sara e papà Davide della squadra di Anna Tatangelo, che hanno commosso tutti con Amore bello di Claudio Baglioni. A emozionarsi sono stati sia il padre che la figlia, che ha terminato totalmente in lacrime un brano per loro speciale e che ha molto toccato pubblico e giuria. Molto bella anche l’esibizione di Diletta e papà Marco della squadra di Benedetta Caretta che con "I don’t want to to miss a thing" degli Aerosmith si guadagnano una standing ovation, mentre mamma Erika e la piccola Carlotta si distinguono ancora per l’energia che mettono, per esempio cantando Mariposa di Fiorella Mannoia, ma anche per la simpatia della piccola che ruba cuori e applausi con una strepitosa imitazione della sua caposquadra Mietta.Fantastici anche mamma Giorgia con Daniel e Fausto Leali su "Ordinary World".

La classifica finale:

Dopo una lunga serata di musica ed emozioni è arrivato il verdetto. La classifica finale delle squadre a fine puntata vede le seguenti posizioni:

Benedetta Caretta (253 punti) Anna Tatangelo (220 punti) Mietta (196 punti) Cristina Scuccia (184 punti) Iva Zanicchi (179 punti) Fausto Leali (176 punti)

Il ballottaggio quindi è avvenuto tra le ultime due squadre: la squadra di Fausto Leali con Daniel e mamma Giorgia e la squadra di Iva Zanicchi con Alessandro e nonno Antonio e con Giulia e mamma Alessandra. A lasciare la gara sono, a fine puntata, Alessandro e nonno Antonio.