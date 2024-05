Io Canto Family riassunto puntata 27 maggio: lacrime a fiumi e grandi esibizioni, chi è stato eliminato

La seconda puntata di Io Canto Family, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 ha visto anche in questa lunga serata di musica “in famiglia” un susseguirsi di esibizioni, ma soprattutto di grandi emozioni. D’altronde, mettete insieme grande musica, voci fantastiche e l’amore che unisce madri e figli, padri e figli, nonni e nipoti, ed ecco che avrete una formula tv ad alto tasso di batticuore. E così è stato anche lunedì 27 maggio, con le coppie delle squadre di Mietta, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi che si sono esibite davanti ai giudici Fabio Rovazzi, Claudio Amendola, Orietta Berti e la “giudice per una notte”Jasmine Carrisi in sostituzione di papà Al Bano, le emozioni non sono mancate.

Dopo le prime manche che hanno regalato veramente molti momenti commoventi, tra cui , le esibizioni di Sara con papà Davide, Chiara con papà Michele, Daniel e mamma Giorgia, c’è stato il momento che ha visto scendere in campo, anzi salire sul palco, anche i capisquadra insieme ai propri concorrenti. Il pubblico si è quindi potuto godere le esibizioni di Fausto Leali, Daniel e mamma Giorgia, Giulia con la madre Alessandra, che hanno cantato Non tutta la vita con la caposquadra Iva Zanicchi, Grace, Johanna e Anna Tatangelo con Breatney Spears Baby One More Time, Carlotta, mamma Erika e Mietta che hanno cantato Il Mare d’inverno,Benedetta Caretta con Aurora e mamma Daniela e Cristina Scuccia con Sofia e papà Christian che hanno cantato Flower conquistando addirittura due 10. E ancora, Iva Zanicchi con la coppia di certo più scanzonata del programma: il piccolo Alessandro e il suo simpaticissimo nonno Antonio che si scatenano con Sarà perché ti amo, Mietta con Marika e il papà Alessandro, poi Chiara, papà Michele e Fausto Leali incantano con la canzone Io Amo, così come fanno Sarah e papà Davide con Anna Tatangelo che cantano Brividi, mentre Cristina Scuccia sempre con Sofia e papà Christian canta Stardust. Da brividi anche Diletta con papà Marco e Benedetta Caretta.

La classifica finale

A questo punto si è arrivati alla classifica della puntata che ha visto trionfare il team di Cristina Scuccia, mentre quello di Benedetta Caretta è finito in coda. Ecco la classifica completa:

Cristina Scuccia (224 punti) Iva Zanicchi (211 punti) Fausto Leali (197 punti) Anna Tatangelo (195 punti) Mietta (192 punti) Benedetta Caretta (184 punti)

Quindi a giocarsi l’eliminazione al ballottaggio sono stati Diletta e papà Marco e Aurora e mamma Daniela, le due coppie della squadra arrivata ultima.

Diletta e papà Marco cantano Non temere niente, mentre Aurora e Daniela cantano Quando nasce un amore. E a dover lasciare la gara, a fine puntata, sono proprio mamma e figlia.