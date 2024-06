Io Canto Family riassunto puntata 3 giugno: lettere strappacuore e grandi canzoni, chi è stato eliminato

Anche la terza puntata di Io Canto Family ha messo a dura prova i condotti lacrimali di giurati, pubblico e protagonisti. In questo show di musica e affetti infatti, le lacrime scorrono copiose. Nella serata di lunedì 3 giugno a scatenare le emozioni, insieme alle esibizioni dei concorrenti, sono le lettere che mamme e figli, padre e figli, nonni e nipoti si scambiano.

La lettera di mamma Erika alla sua piccola Carlotta commuove tutti

La lettera che forse più colpisce al cuore pubblico e giuria è quella di Erika che partecipa allo show con la sua piccola Carlotta, la concorrente più giovane di Io Canto Family. Erika ha avuto la sua bambina quando aveva solo 17 anni con tutte le difficoltà che questo può comportare. Questa sera insieme cantano Meravigliosa Creatura e la bambina a un certo punto, con tutta naturalezza, mentre canta si slancia verso la mamma e l’abbraccia. Già a fine esibizione mamma e figlia sono commosse e con loro, tutti quelli che le guardano. Ma il colpo di grazia arriva con la lettera di Erika che ripercorre gli anni con la sua bambina ringraziandola perché ha superato insieme a lei molte difficoltà e per la forza che le ha regalato. Alla fine di queste incredibili parole d’amore, assistiamo alla “devastazione” emotiva di tutti i giudici. Sarebbe il momento di votare, la conduttrice con gli occhi ancora umidi dice: “Vediamo come è messa la giuria ora…” ma Claudio Amendola chiede a Michelle Hunziker una pausa necessaria a quel punto:“Ci fai riprendere? Andiamo in pubblicità per favore?”.

Fiumi di lacrime poco prima anche per la lettera di Marika per il papà Alessandro, in cui si scusa di non riuscire a comunicare il bene che gli vuole. Una lettera che però fa il miracolo, sottolineato dal suono di campane a festa, di far scattare finalmente l’abbraccio (con lacrime) della figlia al padre, che lo attendeva da tanto tempo. La lettera arriva dopo un’esibizione bellissima che fa guadagnare a papà e figlia ben quattro 10 dalla giuria. In apertura di serata invece, è il piccolo Antonio a emozionare il suo inarrestabile nonno Antonio. Il nipotino scrive al nonno quanto è orgoglioso di lui che è stato a fianco della moglie che ha dovuto affrontare una malattia “senza arrendersi mai”. E conclude: “Da grande voglio essere come te”. La reazione di nonno Antonio? Potete immaginarla.

Per quanto riguarda la gara e le esibizioni anche questa sera molti sono stati i momenti notevoli. Tra le performance più emozionanti , oltre a quelle già citate, mettiamo quelle della capitana Cristina Scuccia con Sofia e papà Cristian in Amarsi è l’immenso per me, quella di Diletta e papà Marco con Benedetta Caretta che hanno cantato Who wants to live forever, quella di Daniel e mamma Giorgia che hanno cantato Tutto questo sei tu di Ultimo e quella di Sofia e papà Cristian con Portami a ballare.

La classifica finale: Chiara e papà Michele eliminati

La classifica finale della puntata che ha visto trionfare il team di Cristina Scuccia, mentre quello di Benedetta Caretta è finito in coda. Ecco la classifica completa:

Mietta (232 punti) Benedetta Caretta (228 punti) Anna Tatangelo (197 punti) Iva Zanicchi (189 punti) Cristina Scuccia (181 punti) Fausto Leali (176 punti)

A sfidarsi per rimanere in gara sono quindi le coppie della squadra di Fausto Leali, quella composta da Chiara e papà Michele e quella composta da Daniel e mamma Giorgia. A dover lasciare Io Canto Family sono Chiara e papà Michele.

La bellissima lettera di mamma Erika per la sua dolce Carlotta 🥹❤️ #IoCantoFamily pic.twitter.com/VUXU6dD0kq — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 3, 2024