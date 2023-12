Io Canto Generation, gara sprint e classifica della quarta puntata: chi è stato eliminato

La puntata di mercoledì 13 dicembre di Io Canto Generation, dopo un avvio di grandi duetti, arriva nel finale a registrare ben tre standing ovation. Nella terza manche della quarta puntata del talent show guidato da Gerry Scotti la prima ovvazione se la guadagnano Samuele e Fausto Leali che cantano “Unchained Melody”, e fanno esclamare a Michelle Hunziker: “Mi è venuta voglia di limonare fortissimo!”. Poi è la volta del duetto Anna Tatangelo e Laura Pizio che con “Come tu mi vuoi” si guadagnano grandissimi applausi. Ma l’esibizione di Benedetta con Marta ha letteralmente incantato tutti e si sono guadagnate una standing ovation che sembra non finire mai. E’ poi la volta di Mietta con Daniele Mattia. A seguire sale sul palco Iva Zanicchi che si rimette in gioco in duetto con Pietro in “Historia de un amor”. E’ poi arriva un altro duetto veramente molto intenso: quello di Cristina Scuccia con Ashley Bocar che infatti finisce con la standing ovation del pubblico anche per queste due splendide voci.

La penultima manche della seconda puntata dello show condotto da Gerry Scotti si è conclude quindi con la seguente classifica:

Mietta 171 punti, in prima posizione

Cristina Scuccia, seconda con 160 punti

Anna Tatangelo 156 punti

Iva Zanicchi 156

Fausto Leali quinto con 151 punti

Benedetta Caretta chiude la classifica con 150 punti.

Classifica finale della quarta puntata

E’ quindi il momento delle ultime esibizioni prima del “ballottaggio”. Nella gara sprint Benedetta Caretta schiera Eric Koci che canta “In Un giorno qualunque”, Anna Tatangelo fa cantare Andrea Carpinteri con “Tracce di te”. Per la squadra di Cristina Scuccia canta Davide Di Domenico, per la squadra di Fausto Leali si esibisce di nuovo Samuele Spina. Nicole Corrente canta “Roma –Bangkok” per il team di Iva Zanicchi, per la squadra di Mietta si esibisce di nuovo Elia con il brano “Splash” di Colapesce Dimartino.

A vincere la quarta puntata di Io Canto Generation con 242 punti, a sorpresa, è la squadra di Fausto Leali, formata da:

Andrea Urru

Samuele Spina

Si piazza al secondo posto con 217 punti la squadra di Mietta che è stata in vetta per tutta la serata con i suoi due giovani artisti:

Elia Pedrini

Daniele Mattia Inzecchi

Al terzo posto con 202 punti si piazza la squadra di Benedetta Caretta formata da:

Eric Koci

Maria D’Amato

Sofia Leto

Marta Viola

La squadra di Anna Tatangelo è quarta con 200 punti, ed è composta da:

Andrea Carpinteri

Lorenzo Sebastiano,

Carola Boccadoro

Laura Pizio

La squadra capitanata da Iva Zanicchi conclude al quinto posto con 196 punti, i due ragazzi che sono salvi sono:

Nicole Corrente

Pietro Agnello

Il team di Cristina Scuccia arriva ultima con 193 punti e quindi due dei seguenti ragazzi dovranno abbandonare il talent:

Davide Di Domenico,

Aurora Castellani

Rocco Pepe

Ashley Bocar

I quattro giovani cantanti si esibiscono di nuovo con i propri “cavalli di battaglia”. Il primo dei cantanti a essere salvato è Rocco Pepe, la seconda è Aurora Castellani, mentre Ashley e Davide devono lasciare la trasmissione.