Io Canto Generation, la classifica della seconda puntata: chi è stato eliminato

Ancora una serata di grande musica e giovane talento per la seconda puntata di Io Canto Generation. Moltissime le esibizioni, che hanno davvero colpito ed emozionato il pubblico in studio e a casa, dei 22 giovani aspiranti cantanti divisi nelle squadre capitanate da: Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e che sono stati giudicati da: Albano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola. La penultima manche della seconda puntata dello show condotto da Gerry Scotti si è conclusa con la seguente classifica:

Anna Tatangelo 162 punti

Fausto Leali 159

Mietta 155

Cristina Scuccia 153

Benedetta Caretta 151

Iva Zanicchi 129

La quarta e ultima manche vede un cantante per squadra chiamato ad esibirsi, uno dopo l’altro, senza interruzioni. Per la squadra di Mietta si esibisce Elia con “Più bella cosa”, per la gioia di Michelle Hunziker, per Iva Zanicchi canta Lorenzo, il team di Cristina Scuccia schiera Ashley che canta Diodato. Benedetta Caretta si gioca la carta Sofia Leto, Fausto Leali schiera Sophia. Per la squadra di Anna Tatangelo canta Carola. Finite le esibizioni dei ragazzi, è il momento di scoprire il verdetto della serata.

Classifica finale della seconda puntata

La squadra che arriva al primo posto con 217 punti, è quella di Benedetta Caretta formata da:

Eric Koci 12 anni,

Maria D’Amato 14 anni

Sofia Leto 14 anni

Marta Viola 14 anni

Al secondo posto il team di Cristina Scuccia con 214 punti, compoato da:

Davide Di Domenico 11 anni,

Aurora Castellani 13 anni,

Rocco Pepe 14 anni,

Ashley Bocar 12 anni

Medaglia di bronzo per la squadra di Mietta con 205 punti:

Elia Pedrini 10 anni,

Marta Di Domenico 14 anni,

Finisce al quarto posto con 203 voti il team di Anna Tatangelo, composto da:

Andrea Carpinteri 13 anni

Lorenzo Sebastiano 14 anni

Carola Boccadoro 13 anni

Laura Pizio 13 anni

La squadra che conclude la puntata in penultima posizione con 198 punti è quella di Fausto Leali, formata da:

Nicole Malizia di 13 anni

Andrea Urru 13 anni,

Sophia Marino di 13 anni

Samuele Spina di 14 anni

Fanalino di coda con 168 punti è la squadra capitanata da Iva Zanicchi, i cui ragazzi sono:

Nicole Corrente 12 anni,

Pietro Agnello 14 anni,

Lorenzo Zambolin 12 anni,

Giulia Murrai 14 anni

I quattro giovani cantanti si esibiscono di nuovo. Il primo dei quattro ragazzi ad essere salvato è Pietro. La seconda a salvarsi è Nicole Corrente, mentre Lorenzo e Giulia devono salutare la trasmissione.