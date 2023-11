Io Canto Generation, Cristina Scuccia e Davide con “Shallow” giuria in estasi

Cristina Scuccia è stata molto discussa prima di approdare a “Io Canto Generation” dato che avrebbe dovuto partecipare a Tale e Quale Show, però l’ex suora dimostra subito di essere una grande interprete in duetto con Davide Di Domenico. I due regalano infatti una versione di “Shallow” davvero sensazionale regalando la seconda standing ovation della serata per un duetto dopo quello tra Benedetta Caretta e Marta ad inizio serata con "My Heart Will Go On". Anche stavolta il voto è il più alto possibile.

Io Canto Generation Cristina Scuccia e Davide standing ovation per “Shallow”

Questa canzone è sempre un colpo al cuore ? Davide e Cristina, che meraviglia ??#IoCantoGeneration pic.twitter.com/OPGGoILjxP — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 22, 2023

Cristina Scuccia con il suo vestito giallo è la stella trainante del duetto com e sottolinea anche la giuria, ma come spiega Claudio Amendola non è sicuramente un aspetto negativo: “Lui si è messo a disposizione della partner come un cantante navigato”. Michelle Hunziker e Orietta Berti hanno quasi gli occhi lucidi, mentre Albano nel giustificare i suoi 10 loda Davide definendolo: “Un americano a Milano per come ha cantato in inglese”. Performance davvero sensazionale per questo duetto dove ripercorrono al meglio le orme di Bladey Cooper e Lady Gaga, per loro è un 40 tondo.

Pubblico in studio e da casa scatenato: “Cuori per loro”

Cristina Scuccia riceve il plauso del pubblico da casa che la riempie di cuori su X, sottolineando come “Shallow” sia un brano difficilissimo: “Lei una meraviglia e Davide che coraggio”. Tanti applausi per la capitana più discussa di “Io Canto Generation” che non avrebbe neppure dovuto inizialmente essere nel programma e ora rischia di diventare una delle più amate. Il pubblico in studio la vota e le permette di raggiungere anche le primissime posizioni. La sua squadra sembra una delle più accreditate alla vittoria. Fino a questo momento sembra che la giuria abbia apprezzato più le esibizioni con i capitani in campo, mentre il pubblico in studio ha votato maggiormente i bambini in solitaria. Intanto Cristina Scuccia vola in testa alla classifica.