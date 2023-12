Io Canto Generation, i duetti: Fausto Leali e Andrea cantano "A Chi" , Benedetta Caretta con Marta da brividi

Dopo una prima manche di esibizioni singole, la semifinale di Io Canto Generation entra nel vivo con la fase, attesissima dei duetti. La trasmissione di Gerry Scotti vede nella fase in cui i giovani concorrenti si esibiscono con i loro capitani uno dei momenti più belli. E alla quarta puntata, il livello è ormai altissimo e si capisce subito con la prima coppia che sale sul palco. Si tratta di capitan Fausto Leali che canta con il giovane Andrea un suo cavallo di battaglia, forse la sua canzone più amata e famosa, ovvero A Chi, una vera pietra militare della musica italiana.

Il coraggiosissimo Andrea, accetta la sfida ed è all’assolutamente altezza e ispira i ricordi di Albano, che inizia a raccontare: “1967, eravamo due giovani: lui (Leali ndr) con A Chi , io con Nel sole, eravamo in testa alle classifiche e sentire ancora questo ragazzaccio, voglio dargli 10”, sentenzia Albano. Un 10 secco arriva anche da Orietta Berti: “Mi sei piaciuto tantissimo”, mentre Michelle Hunziker, che ha seguito cantando a squarciagola tutta l’esibizione, svela:“Io mi sono emozionata tantissimo perché questo è il pezzo che cantavo con il mio papà”.

I due vincono contro un altro super duetto tutta energia e potenza: Gloria, intonata da Cristina Scuccia e Maria D’Amato.

Il secondo scontro vede salire sul palco una coppia canore che ha già incanto nelle scorse puntate pubblico e giuria del talento show per giovanissime voci di Canale 5: Benedetta Caretta con Marta che questa volta si mettono alla prova con All by my self, ed è, ancora una volta, standing ovation, per questa coppia di voci da brividi. Se la vedono contro Mietta e Daniele. Alla fine delle due esibizioni arriva “Un dieci pienissimo, se avessi potuto gli avrei dato 40. Non solo un pezzo iconico, un pezzo tabu”, è d’accordo anche Orietta Berti: “Il 10 non ce l’ho più purtroppo te l’avrei dato”, Albano: “Credevo fosse un playback, ho capito che siamo davanti a un fenomeno straordinario”, un altro 10 arriva da Claudio Amendola: “Più che meritato”.

Altra sfida di duetti vede sul palco Anna Tatangelo con Sofia a cantare Oggi sono io e la capitana Iva Zanicchi insieme a Carola canta Non credere. Alla fine della sfida, conduce ancora Fausto Leali con 304 voti mentre il team Zanicchi si ferma a 293.