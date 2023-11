Io Canto Generation, duetti scatenati: Iva Zanicchi e Giulia in Mon Amour, la Scuccia 'riscrive' i Maneskin

Sono rimasti in ventidue a contendersi la borsa di studio e il viaggio a Broadway in palio in questa edizione di Io Canto Generation. Il talent di giovani cantanti guidato da Gerry Scotti tornato in tv a 10 anni di distanza dal suo esordio su Canale 5, con la prima puntata ha fatto ottimi ascolti e il pubblico si è già appassionato alla gara delle grandi voci ragazzine guidate dai sei capitani: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giovani artisti anche questa sera si trovano ad esibirsi davanti alla giuria composta da Orietta Berti, Michelle Hunziker, Al Bano e Claudio Amendola.

La prima puntata si è conclusa con la squadra di Mietta che ha dovuto dire addio a due dei suoi componenti, Angelica e Marta, e anche questa sera qualcuno dei giovani talenti lascerà la gara.

Si inizia subito con una serie di duetti in cui quattro capitani si mettono in gioco al fianco dei loro talenti. Fausto Leali sale con il palco con Andrea per eseguire il brano "Apri tutte le porte" che aveva già visto interpreti due cantanti di generazioni diverse: Jovanotti e Gianni Morandi. Poco dopo è la volta di Iva Zanicchi, che si scatena con Giulia sulle note del tormentone di Annalisa, “Mon Amour”. Un momento particolarmente divertente, molto apprezzato anche dal pubblico social.

Poi sale sul palco la coppia formata da Cristina Scuccia e il suo Davide che si scatenano sulle note dei Maneskin, anche se la ex suor Cristina sostituisce una strofa di "Zitti e Buoni", quella in cui Damiano David canta “vi conviene toccarvi i c…” , che nella versione edulcorata sa prima serata diventa: “vi conviene toccarvi i talloni.”

Altro duetto che entusiasma il pubblico, quello tra Mietta e il più giovane dei giovani concorrenti: Elia e la sua incredibile presenza scenica. I due cantano "Pazza Musica" del duo Mengoni-Elodie. E sono loro a raccogliere i voti migliori dai giudici.

La gara continua poi con due cantanti 'solisti': Anna Tatangelo schiera Andrea che sfida la sorte cantando "Nel Sole" davanti ad Albano, ed Eric del team di Benedetta Caretta canta "Someone You love". In testa, alla fine della manche, è la squadra di Mietta.