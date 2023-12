Io Canto Generation, il piccolo Elia fa scatenare pubblico e giudici

Il più giovane dei giovani concorrenti di questa edizione di Io Canto Generation sale per la seconda volta sul palco nella terza puntata dello show guidato da Gerry Scotti, e si scatena e fa scatenare tutto lo studio. La personalità del piccolo Elia, la sua gioia e allegria nel cantare ( e ballare) il brano “Come si Balla”, portato al successo da Dargen D’Amico è infatti trascinante e coinvolge inevitabilmente il pubblico in studio, i giudici e anche gli spettatori che assistono al programma da casa, che esprimono tutto il loro apprezzamento per il giovanissimo artista, con molti commenti positivi e pieni anch’essi di allegria, sui social.

D’altronde, a 10 anni, Elia non può che unire la sua passione per la musica al gusto del gioco e del divertimento. Un atteggiamento scanzonato, particolarmente adatto per interpretare il brano che l’anno scorso Dargen portò a Sanremo.

Il testo è, come già capitato in altre occasioni, leggermente modificato rispetto all’originale, compresa la strofa su “ho 10 anni ed ho ancora fame, sto vedendo una, sono già tre sere, per ora mangiamo insieme, ma promette bene”.

Finita l’esibizione, Gerry Scotti non perde l’occasione per strappare qualche altro sorriso al pubblico grazie allo spirito del piccolo Elia, svelandone un piccolo segreto che non imbarazza affatto il ragazzino, anzi.

“Mi hanno detto che tu, prima di uscire di casa, ti guardi 5 minuti allo specchio, è vero?” chiede il conduttore. “Sì!”, ammette senza difficoltà lui. “Ma è vero che ti sistemi anche le sopracciglia?” “Sì!”, ripete orgoglioso lui. “Ma perché lo fai?”, risposta: “Perché sono bello!”Alla faccia della spontaneità e dell’autostima! Un atteggiamento che conquista tutti, a iniziare dai giudici. Commenta Claudio Amendola:“Lui sarebbe uno di quegli attori che gli altri poi escono perché tanto c’è lui. Mi diverte tantissimo!”

E Michelle Hunziker, che si è letteralmente scatenata durante l’esibizione del ragazzino dice:“Se ci fosse da portare qualcuno a una festa mi porterei Elia, carisma: 10!”