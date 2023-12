Io Canto Generation, Fausto Leali con l’autotune fa impazzire i social

Il significato del titolo della trasmissione Io Canto Generation , spiegato bene da una delle prime esibizioni della terza puntata dello show guidato da Gerry Scotti. I venti giovani talenti, guidati dai sei capitani: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, tornano giovedì 6 dicembre in prima serata su Canale 5 per proseguire la loro gara. I giovani artisti anche questa sera si trovano ad esibirsi davanti alla giuria composta da Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, mentre Albano, assente giustificato, è sostituito per questa terza puntata da Chiara Tortorella.

Anche questa sera, il conduttore ha dato il via alla competizione e le prime due esibizioni sono due duetti: quelli che hanno visto protagonisti il più giovane di tutti i concorrenti, Elia, solo 10 primavere sulle spalle con la sua capitana Mietta che hanno cantato Disco Paradise, seguiti da Fausto Leali in coppia con il suo talento Andrea che si sono messi alla prova con una loro versione di Cenere di Lazza.

Proprio questa performance ha subito infiammato i social, particolarmente stimolati dall’insolito spettacolo di Fausto Leali che si è esibito usando l’autotune, vero e proprio marchio della musica della nuova generazione, rap e trap in particolare. Una voglia di mettersi in gioco che ha fatto andare alle stelle le interazioni social, in particolare su X-Twitter dove gli utenti non hanno lesinato commenti ironici e anche piuttosto sorpresi, apprezzando comunque il coraggio del capitano, rappresentante della vecchia guardia della musica italiana, eppure capace di sperimentare una tendenza della musica amatissima dai giovani insieme al suo compagno di duetto 13enne.

“Se me lo avessero raccontato non ci avrei creduto... FAUSTO LEALI CON L'AUTOTUNE é come vedere Elon musk che guida una fiat panda”, scrive un utente, “Fausto Leali con l'autotune che canta cenere, ora le ho viste tutte”, scrive un altro, e ancora “No, ma Leali che canta Cenere di Lazza è veramente uno spettacolo!”

Un mettersi in gioco sottolineato a fine esibizione anche da Gerry Scotti che infatti ha commentato: “Non chiedetemi più cosa vuol dire “Io Canto Generation”, perché questi due sono l’esatta dimostrazione di quello che vuol dire”.