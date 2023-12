Io Canto Generation: Nicole Malizia regala grandi emozioni. La classifica: chi è stato eliminato nella terza puntata

Finisce con le lacrime di commozione regalate dalla voce e dalla personlità della giovane Nicole Malizia, la terza puntata di Io Canto Generation. Come sottolinea Gerry Scotti, le grandi emozioni regalate nel finale dalla cantante della squadra di Fausto Leali, la rendono una grande protagonista di questa puntata, ma vediamo cosa è successo.

A inizio serata sono 20 i giovani aspiranti cantanti rimasti in gara, divisi nelle squadre capitanate da: Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta e che sono stati giudicati da Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola e da Chiara Tortorella in sostituzione dell’assente giustificato Albano. La serata è stata, come sempre ricca di momenti coinvolgenti, in particolare si sono visti dei duetti tra talenti e capitani veramente memorabili, per vari motivi. Da quello che ha visto impegnato Fausto Leali con Andreain cui entrambi si sono cimentati con l’autotune del brano di Lazza, Cenere, ma anche quello emozionante di Anna Tatangelo con Andrea che hanno interpretato la storica Ragazza di Periferia e quello che ha visto protagonista Iva Zanicchi e la sua Nicole Corrente su un brano in italiano di Tina Turner degli anni ’60. La penultima manche della seconda puntata dello show condotto da Gerry Scotti si è conclusa con la seguente classifica:

Anna Tatangelo 206 punti

Benedetta Caretta 180

Cristina Scuccia 155

Iva Zanicchi 126

Mietta 128

Fausto Leali 123

A questo punto si svolge, come sempre la “gara sprint”con Maria D’Amato che canta per la squadra di Benedetta Caretta, Nicole Malizia canta per la squadra di Fausto Leali, Davide Di Domenico si esibisce per la squadra di Cristina Scuccia, Mietta schiera Daniele Mattia Inzucchi, Anna Tatangelo fa salire sul palco Laura Pizio e Nicole Corrente canta di nuovo in rappresentanza del team Zanicchi.

Classifica finale della terza puntata

Finisce al primo posto con 253 punti il team di Anna Tatangelo, composto da:

Andrea Carpinteri 13 anni

Lorenzo Sebastiano 14 anni

Carola Boccadoro 13 anni

Laura Pizio 13 anni

La squadra che arriva al secondo posto con 21719punti è quella di Benedetta Caretta formata da:

Eric Koci 12 anni,

Maria D’Amato 14 anni

Sofia Leto 14 anni

Marta Viola 14 anni

Medaglia di bronzo per la squadra di Mietta con 195 punti:

Elia Pedrini 10 anni,

Marta Di Domenico 14 anni,

Al quarto posto il team di Cristina Scuccia con 191 punti, composto da:

Davide Di Domenico 11 anni,

Aurora Castellani 13 anni,

Rocco Pepe 14 anni,

Ashley Bocar 12 anni

Al quinto posto con 186 punti si piazza la squadra capitanata da Iva Zanicchi, i cui ragazzi sono:

Nicole Corrente 12 anni,

Pietro Agnello 14 anni,

Lorenzo Zambolin 12 anni,

Giulia Murrai 14 anni

La squadra che conclude la puntata in ultima posizione con 176 punti è quella di Fausto Leali, formata da:

Nicole Malizia di 13 anni

Andrea Urru 13 anni,

Sophia Marino di 13 anni

Samuele Spina di 14 anni

I ragazzi del team Leali si esibiscono di nuovo con i loro cavalli di battaglia. Prima ancora che il verdetto venga espresso, Nicole Malizia chiede la parola per ringraziare tutti dell'esperienza e dell'opportunità regalata dalla trasmissione di poter lavorare con importanti voci della musica italiana, e poi spiega che quella esperiienza rimarrà nel suo cuore e deve servire per ricordare a tutti che "nonostante i limiti che ognuno di noi ha, è bello sapere che abbattere le proprie sicurezze, le proprie difficoltà è il traguardo più grande". Poi arrivano i voti. Il primo giovane cantante a salvarsi è Andrea Urru, il secondo è Samuele Spina. Sophia Marino e Nicole Malizia invece devono tornare a casa.

Ma c'è ancora un momento per Nicole, a cui viene fatta cantare, forse a sorpresa, a giudicare dalla sua espressione, La Cura di Franco Battiato. Un'esibizione talemente intensa da ridurre in lacrime praticamente tutti, in studio e, a giudicare dai messaggi social, anche a casa. Poi il colpo di grazia finale: la dedica ai genitori e al fratellino. Una bellissima voce e un grande cuore, quello di questa giovane cantante, che ha scaldato tutti gli altri cuori che l'hanno ascoltata.