Io Canto Generation, Michelle Hunziker e Orietta Berti si scatenano sul palco con i ragazzi cantando "Mille"

La seconda manche della quarta puntata di Io Canto Generation regala grandi emozioni e grandi esibizioni al pubblico, ma anche una sorpresa fuori gara che ha divertito tutto lo studio e chi sta seguendo da casa il talent show per giovanissime voci guidato da Gerry Scotti. Dopo una prima parte della gara che si è sviluppata attraverso sei duetti che hanno visto impegnati tutti i capitani delle squadre in gara con uno dei loro concorrenti, la seconda manche ha visto le esibizioni soliste di bellissime giovani voci.

Il primo a salire sul palco è stato Rocco Pepe (della squadra di Cristina Scuccia) che con la sua voce potente si è meritato una standing ovation, e ha anche emozionato Gerry Scotti parlando dei valori importanti che gli ha trasmesso suo padre e che lui cerca di portare avanti. Si è poi esibito Andrea Urru (Fausto Leali), che ha veramente impressionato i giurati con Show must go on, tanto da riuscire a incassare ben due 10: uno da Michelle Hunziker e uno da Orietta Berti.

Carola, della squadra Anna Tatangelo, ha emozionato con la sua voce l’impida e l’intensa interpretazione di “L’amore è un’altra cosa”, e si è guadagnata , oltre a voti molto alti un particolare complimento da parte di Michelle Hunziker: “E’ sempre stata brav, ma ora si sta proprio annatantangelizzando”.

Daniele Mattia Inzucchi della squadra di Mietta ha cantato“Abbracciame” e anche lui è molto piaciuto. La gara è poi continuata con Sofia Leto della squadra di Cristina Scuccia per finire con Pietro della squadra di Iva Zanicchi.

Ma prima di queste ultime due esibizioni arriva un divertente siparietto che vede impegnati quattro delle giovani voci in gara insieme a due giudici: Orietta Berti e Michelle Huntziker. Lorenzo, Elia, Andrea Urru e Andrea Carpinteri si sono letteralmente scatenati divertendosi e divertendo insieme alle due ospiti speciali una versione particolarmente ritmata e scanzonata di Mille, naturalmente, come sempre con un testo riadattato, versione under 15.

Un brano perfetto per far emergere tutta l’energia e la vivacità dei giovani interpreti ma anche delle due simpatiche giudici.