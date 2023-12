Io Canto Generation: Mietta ed Elia cantano insieme "Trottolino amoroso" e trionfano

Si parte, come spesso accade, con i duetti, nella quarta puntata di Io Canto Generation. Il talent show per giovanissime voci guidato da Gerry Scotti vede impegnate sei squadre di piccole grandi voci tra i 10 e i 14 anni. La squadra di Anna Tatangelo, composta da: Andrea Carpinteri 13 anni, Lorenzo Sebastiano 14 anni, Carola Boccadoro 13 anni e Laura Pizio 13 anni, la squadra di Benedetta Caretta formata da: Eric Koci 12 anni, Maria D’Amato 14 anni, Sofia Leto 14 anni, Marta Viola 14 anni. Poi la squadra di Mietta: Elia Pedrini 10 anni, Marta Di Domenico 14 anni,il team di Cristina Scuccia composto da: Davide Di Domenico 11 anni,Aurora Castellani 13 anni, Rocco Pepe 14 anni, Ashley Bocar 12 anni, la squadra capitanata da Iva Zanicchi, i cui ragazzi sono:Nicole Corrente 12 anni, Pietro Agnello 14 anni e infine la squadra di Fausto Leali, formata da: Andrea Urru 13 anni, Samuele Spina di 14 anni.

A giudicare le esibizioni, c’è sempre la giuria composta da Michelle Hunziker, Albano, Orietta Berti e Claudio Amendola.

I primi a scendere in pista, o meglio a salire sul palco, sono due concorrenti con le loro due capitane: Lorenzo Sebastiano con Anna Tatangelo e Mietta con Elia Pedrini, il più giovane dei cantanti in gara.

Entrambe le esibizioni convincono la giuria, ma la seconda è una vera sorpresa. Il piccolo Elia infatti, divide il palco con la sua capitana intonando il suo successo più amato, ovvero Vattene Amore, la canzone che più di trent’anni fa la rivelò al grande pubblico durante un Sanremo. Allora, in coppia con lei c’era Amedeo Minghi, e il ritornello di quella canzone, semplice e musicale, divenne un vero tormentone.

Anche nella puntata di mercoledì 13 dicembre di Io Canto Generation, la formula magica “Trottolino amoroso du-du-da-da-da” fa centro nel cuore del pubblico e, quel che più conta della giuria. Che premia l’esibizione del giovane Elia anche perché in questa occasione riesce a tirare fuori una potenza vocale finora rimasta nascosta in esibizione che hanno messo maggiormente in luce la grande presenza scenica di Elia. Questa sera invece, a convincere tutti è stata la sua voce e il duetto con la sua capitana ha fatto guadagnare alla squadra di Mietta ben quattro nove e la vittoria della prima sfida.

La gara poi va avanti con un’altra sfida di grandi duetti, entrambi scatenati: quello di Cristina Scuccia con Aurora sulle note di “Tribale”, e quello di Fausto Leali con Andrea su “Beggin’”. Seguono il bellissimo duetto di Benedetta Caretta con Maria D'Amato che cantano "Sola" e Iva Zanicchi con Nicole Corrente. con un brano con cui la capitana vinse Sanremo nel lontano 1967: "Non pensare a me".

Alla fine della manche secondo i voti della giuria, la prima squadra piazzata è quella di Benedetta Caretta con 37 punti, mentre il duetto Mietta-Elia conquista il secondo posto con 36 punti. Poi, come di consueto vota il pubblico che evidentamente ha molto amato la nuova versione di Trottolino amoroso perchè fa volare la squadra di Mietta in vetta con ben 82 punti.