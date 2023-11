Io Canto Generation, Nicole Corrente fa ballare lo studio (e Amendola la vuole sul set)

“Ma io le metto un voto un po’ più basso perché voglio che venga sul set con me!” Il giudice Claudio Amendola, come il resto delle persone che hanno assistito all’esibizione della giovane Nicole Corrente nella seconda puntata di Io Canto Generation, ne è rimasto conquistato.

Iva Zanicchi ha scelto di schierare la sua cantante dopo che sul palco era salito, in rappresentanza della squadra di Cristina Scuccia, Rocco Pepe. Il giovane tenore ha intonato il brano “Il mare calmo della sera” e, nell’entusiasmo della sua capitana si è guadagnato la prima standing ovation della puntata di mercoledì 29 novembre dello show condotto da Gerry Scotti.

Poi è salita sul palco Nicole Corrente, che ha cantato ( e ballato) Ciao Ciao de “La Rappresentante di Lista”. Anche qui, come nel caso del precedente brano dei Maneskin, il testo è stato ripulito da una parola poco da prima serata, ma l’esibizione è piaciuta molto. Anche perché il ritmo e il testo sbarazzino è stato perfettamente interpretato dalla dodicenne che ha spiccato per simpatia e personalità oltre che per la voce.

A fine numero infatti, anche per lei i consensi sono unanimi e scatta anche la proposta per una “carriera alternativa”, che scatta proprio per iniziativa del giudice attore che dice di volerla con lui sul set. Gerry Scotti le chiede: “ci hai mai pensato? Ti piacerebbe?” E la risposta della ragazza è un gran sorriso e un sì! E chissà che, dopo aver avuto la possibilità di sperimentare e mettere in mostra il suo talento canoro, non ne scopra anche un altro. Soddisfattissima, ovviamente, la sua capitana, Iva Zanicchi che commenta: “E’ stata bravissima!” E lo pensa anche la giuria, tanto che il confronto con il bravissimo tenorino finisce in parità: 35 a 35.

Dopo di loro, due duetti: Benedetta Caretta con Silvia che hanno cantato “Let’s Dance”, mentre Anna Tatangelo e Salvo hanno proposto un brano di Fedez e Francesca Michielin.

La manche si conclude con le due bellissime voci di Daniele che canta Tiziano Ferro e di Nicole Malizia della squadra di Fausto Leali che esegue un brano di Arisa. Al termine della gara, la squadra di Mietta è ancora in testa.