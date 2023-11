Io Canto Generation, applausi per i 24000 baci di Fausto Leali e Samuele, Benedetta e Marta incantano

“Ma come hai fatto a prepararti? Sei andato a vederti i passi di Adriano Celentano?” “Celentano è il cantante preferito di mia nonna”, dice il giovane Samuele che ha appena finito di scatenarsi sul palco al fianco del suo capitano Fausto Leali, davanti a una giuria in cui almeno un paio di artisti sono contemporanei all’idolo della nonna. Molto del senso e del successo di Io Canto Generation è in questo piccolo e significativo scambio di battute che illumina il potere della passione per la musica, la bella musica, che non conosce tempo o spazio e che unisce come una magia buona, la migliore.

L’esibizione in duetto di Leali e Samuele è tra quelle che più hanno coinvolto il pubblico in studio e quello a casa che ha seguito in tv o in streaming la seconda puntata del talent per giovanissime voci condotto da Gerry Scotti. A precederli sul palco, era stato un altro duetto, quello che ha visto impegnata Iva Zanicchi con il suo artista Pietro. Anche loro si sono immersi nell’interpretazione di una canzone d’epoca contemporanea a quella di Celentano, il brano di Luigi Tenco “Ho capito che ti amo”. Una canzone piena di profondità e di atmosfera che viene completamente ribaltata dalla successiva performance: il rock and roll di 24000 baci, che vede concorrente e capitano impegnati a cantare e anche a tenere il ritmo, con il giovane cantante che riesce a seguire e riprodurre anche alcune delle mosse rese famose dal “molleggiato” sulle note di una delle sue canzoni più note. Alla fine della musica, tutti ad applaudire un pezzo che porta la vittoria del mini-confronto alla squadra di Leali, che incassa 37 punti contro i 36 guadagnati dal team di Iva Zanicchi.

Seguono altri due duetti: quelli formati da Mietta e Daniele con La Notte dei Modà e da Benedetta Caretta e Marta Viola. La prima è una esibizione tutta grinta, mentre la seconda, su un brano di Biagio Antonacci crea una vera magia nello studio e infatti le due giovani voci si guadagnano ben due 10 dai giurati e vincono la mini-sfida.