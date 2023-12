Io Canto Generation, stasera la finale: scaletta, vincitore e ospiti (arriva Renato Zero)

Stasera, mercoledì 27 dicembre, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con “Io Canto Generation”, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Ospite speciale della serata un vero e proprio mito della musica italiana: Renato Zero.

Nella finalissima le squadre verranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi la vittoria. Ad accompagnare le emozionanti performance dei ragazzi Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra.

A decretare il vincitore assoluto di “Io Canto Generation”, sfida dopo sfida, sarà la giura composta da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola e una rappresentanza di 100 componenti del pubblico in studio. Il vincitore si aggiudicherà un trofeo e un prestigioso premio: una “Summer School Academy” di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy di Firenze e un week-end lungo a New York, sempre in compagnia dalla NYFA. Il vincitore si assicurerà un ulteriore riconoscimento, denominato “Premio Tecnico Giuria e Radio”, assegnato dalla giuria insieme a Chiara Tortorella, Speaker di R101, Radio ufficiale del talent. Infine, sempre grazie a R101, il primo classificato avrà la possibilità di incidere un editing di un brano “cover” tra quelli proposti nel corso delle puntate.