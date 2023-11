Io Canto Generation, svelate le squadre con i concorrenti bambini

Gerry Scotti torna a 10 anni di distanza con uno dei format più amati di sempre, si sfideranno infatti ventiquattro giovani talenti divisi in sei sqaudre da quattro. A guidarli ci saranno sei grandi nomi della musica italiana: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che torna nella trasmissione dopo aver vinto al seconda edizione ed è subito visivamente molto emozionata. A giudicare le loro performance avremo quattro nomi di assoluto livello dello spettacolo: le leggende della musica Al Bano, Orietta Berti, la conduttrice Michelle Hunziker e l'attore Claudio Amendola. Ad inizio puntata si sono subito divisi i ragazzi nelle squadre.

Io Canto Generation concorrenti divisi per squadra

Andiamo dunque a scoprire subito come sono stati divisi i ragazzi e come sono formate le squadre che si sfideranno in questa edizione di Io Canto Generation

La prima squadra annunciata è quella di Benedetta Caretta, che colpisce subito la giuria per gli acuti:

Eric Koci 12 anni,

Maria D’Amato 14 anni

Sofia Leto 14 anni

Marta Viola 14 anni

La seconda squadra annunciata è quella di Fausto Leali

Nicole Malizia di 13 anni

Andrea Urru 13 anni,

Sophia Marino di 13 anni

Samuele Spina di 14 anni

Il terzo gruppo di quattro ragazzi viene affidato ad Anna Tatangelo, che è sembrata particolarmente colpita dalle esibizioni

Andrea Carpinteri 13 anni

Lorenzo Sebastiano 14 anni

Carola Boccadoro 13 anni

Laura Pizio 13 anni

La quarta squadra sarà invece capitanata da Iva Zanicchi

Nicole Corrente 12 anni,

Pietro Agnello 14 anni,

Lorenzo Zambolin 12 anni,

Giulia Murrai 14 anni

Alla fine vengono invitati sul palco tutti e otto i ragazzi mancanti, i primi quattro che si sono esibiti vengono abbinati a Cristina Scuccia

Davide Di Domenico 11 anni,

Aurora Castellani 13 anni,

Rocco Pepe 14 anni,

Ashley Bocar 12 anni

Di conseguenza i quattro ragazzi rimasti finiscono in squadra con Mietta: