Io Canto Generation, vince Marta Viola: riassunto e classifica della finale

Tanto spettacolo, tanta musica e tante emozioni nella finale di Io Canto Generation in cui a vincere è Marta Viola, la bravissima cantante quattordicenne che, sin dalla prima puntata, ha colpito molto giuria e pubblico con il suo talento cristallino e la sua voce limpida e potente. Marta Viola ha battuto in finalissima i "colleghi" Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi, dopo una puntata di grandi esibizioni.

Nell’ultima serata del talent guidato da Gerry Scotti i dodici finalisti si fronteggiano uno contro l’altro, senza più squadre. Le prime due manche vedono passare tre ragazzi per ogni mini-gara. Dopo la prima manche, che si conclude con l’incredibile sorpresa di Renato Zero a Lorenzo, che ha emozionato fino alle lacrime tutto lo studio, altri sei ragazzi si esibiscono: la prima è proprio Marta , che colpisce ancora una volta tutti con la sua straordinaria interpretazione di Come Saprei guadagnandosi, di nuovo, quattro “10” dai giudici. Poi si esibiscono Daniele Mattia Inzucchi, Andrea Carpinteri e Carola. Gli ultimi della seconda mini-gara ad esibirsi sono Eric Koci con L’essenziale e Samuele Spina, ovviamente con un pezzo vintage, You’ll never can’t tell. Dopo i voti della giuria e del pubblico, ad andare avanti sono Marta Viola, Daniele Mattia Inzucchi e Andrea Carpinteri, che se la vedono ancora quindi con gli altri tre qualificati nella prima manche: Rocco Pepe, Sofia Leto e Nicole Corrente.

A questo punto è il momento dei duetti, sempre particolarmente attesi. A iniziare il giro di esibizioni sono Sofia Leto e un emozionato Fausto Leali, con il suo storico brano Ti lascerò. Poi cantano Rocco Pepe e Cristina Scuccia con This is me. Andrea Carpinteri si esibisce con Anna Tatangelo cantando Ragazza di periferia e Marta Viola canta con Benedetta Caretta My heart will go on. A chiudere la manche salgono sul palco Daniele Mattia Inzucchi con Mietta e Nicole Corrente con Iva Zanicchi che cantano Testarda Io. Dopo la votazione della giuria e del pubblico la classifica vede in vetta Marta Viola, Sofia Leto, Nicole Corrente e, a seguire, Daniele Mattia Inzucchi, Rocco Pepe e Andrea Carpinteri.

Io Canto Generation: la classifica finale

A questo punto è il momento di una nuova manche di confronto tra i sei concorrenti, uno contro uno, e alla fine, arriva la classifica che determina i tre superfinalisti che è la seguente:

Marta Viola è prima con 123 punti

Sofia Leto seconda con 115 punti

Daniele Mattia Inzucchi terzo con 110 punti

Rocco Pepe quarto con 102 punti

Nicole Corrente quinta con 97 punti

Andrea Carpinteri sesto con 90 punti

I superfinalisti di Io Canto Generation sono dunque i tre cantanti sul podio: Marta Viola, Sofia Leto e Daniele Mattia Inzucchi che si esibiscono di nuovo per l’ultima sfida. La prima esibizione è rappresentata da un duetto: Sofia Leto canta con Anna Tatangelo, Daniele Mattia Inzucchi canta con Mietta e Marta Viola canta con Benedetta Caretta.Infine, l'ultimo giro di esibizioni con i cavalli di battaglia dei tre super finalisti: Sofia Leto canta Vorrei che fosse amore, Daniele Mattia Inzucchi canta Ti scatterò una foto e Marta Viola esegue All by myself che finisce con una standing ovation e altri commenti ammirati dei giudici che la premiano, ancora una volta, con quattro "10".

A questo punto non rimane che scoprire il nome del vincitore di Io Canto Generation. Anche i voti del pubblico convergono su Marta, che vince l'edizione 2023 del talent show.