"Io e le mie nuove ossessioni", da stasera in tv su Real Time: le anticipazioni

Al via oggi, 2024, martedì 2 luglio 2024, dalle 21.30 su Real Time, il programma "Io e le mie nuove ossessioni". Si tratta di uno spin-off/sequel di "Io e la mia ossessione", grande e discusso successo trasmesso dalla stessa rete dal 2015 al 2020. Tra comportamenti strambi e mangiatori di materiali non commestibili, vedremo nuove e curiose storie.

Io e le mie nuove ossessioni: le anticipazioni

Trasmessa da Real Time dal 2010 al 2015, la serie documentaristica di produzione statunitense "Io e la mia ossessione" è stata un piccolo caso, premiata dagli ascolti e talvolta discussa - anche in modo molto critico - dalla stampa e dal web. La serie si concentra su persone con comportamenti compulsivi insoliti: strani riti quotidiani e fissazioni alquanto bizzarre, fino ai mangiatori di specifici oggetti non commestibili. Per i protagonisti del programma la causa dei loro comportamenti varia e può includere una varietà di diagnosi psichiatriche: si va dal disturbo ossessivo-compulsivo alla bulimia da esercizio, dalla schizofrenia alla parafilia, dal disturbo dismorfico corporeo alla psicosi. Ovviamente molte di queste ossessioni possono essere considerate dannose.

Il programma è stato in più di un'occasione sospeso in patria per aver superato i limiti etici, ma alcuni casi specifici nello show hanno sollevato preoccupazioni riguardo al fatto che almeno alcune rappresentazioni siano fittizie o falsificate: si parla, in particolar modo, del consumo di materiali notoriamente fatali se ingeriti nelle quantità mostrate dallo show.

Real Time trasmette a partire da oggi, 2 luglio, "Io e le mie nuove ossessioni" (in originale "My Strange Addiction: Still Addicted?"), spin-off di "Io e la mia ossessione", a conti fatti un sequel del programma di successo. I protagonisti dell'episodio di questa sera, dal titolo "Carta igienica, gatti e automobili", sono: Kinah, la cui dipendenza dal mangiare carta igienica minaccia la sua salute (ma anche le sue relazioni sono a rischio); Nathaniel, che ha portato il suo amore per le auto all'estremo; Lisa, che mangia i peli dei gatti e non riesce proprio a farne a meno.

A seguire, dalle 22.25 circa, Real Time trasmette la replica di tre episodi di "Io e la mia ossessione".

Dove vedere Io e le mie nuove ossessioni in tv e in streaming (dal 2 luglio 2024)

La prima puntata di "Io e le mie nuove ossessioni" va in onda il 2 luglio 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.30. Gli episodi del programma sono recuperabili anche sulla piattaforma discovery +, per tutti gli abbonati al servizio.

