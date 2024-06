Io e Lulù, stasera in tv il film con Channing Tatum: trama e cast

Oggi, domenica 2 giugno 2024, Canale 5 trasmette dalle 21.30 il film "Io e Lulù". Interpretato e co-diretto da Channing Tatum, il lungometraggio racconta la singolare storia di Jackson Briggs, un ex Ranger dell'esercito statunitense che si troverò a scortare un cane militare. Commedia e storia d'amicizia uomo-cane: immancabile per il pubblico cinofilo, ma godibile per tutti.

"Io e Lulù": trama e curiosità

Jackson Briggs è un ex Ranger dell'esercito degli Stati Uniti affetto da PTSD, considerato non idoneo per una missione in Pakistan, a causa di una lesione cerebrale. Dopo aver partecipato a una cerimonia commemorativa del suo amico Riley, viene chiamato a Fort Lewis per un incarico speciale: accompagnare il cane militare di Riley, una femmina di Belgian Malinois con un passato di comportamento aggressivo, al funerale del suo legittimo proprietario, a Nogales, in Arizona, e poi portarla a White Sands, dove verrà soppressa. Inizialmente riluttante, Briggs accetta quando il suo ex comandante di compagnia, il Capitano Jones, gli promette di raccomandarlo per la posizione desiderata. Lungo il tragitto, Lulù dà filo da torcere a Jackson: a causa dell'addestramento militare, Lulù palesa in più di un'occasione atteggiamenti esuberanti quando non aggressivi. Pian piano, però, il cane e Briggs stringono un rapporto di fiducia prima e d'affetto poi. Jackson Briggs sarà di conseguenza messo davanti ad una scelta: permettere la morte di Lulù o obbedire agli ordini ed ottenere l'agognata promozione.

"Io e Lulù" (ma il titolo originale è semplicemente "Dog") è stato ispirato da un reale viaggio che l'attore Channing Tatum ha intrapreso con il suo cane morente, una pitbull di nome Lulu, dopo che le è stato diagnosticato un cancro nel 2018. Una vicenda talmente sentita che ha spinto la star di "Magic Mike" a debuttare come regista, supportato da Reid Carolin. Piuttosto che adagiarsi in un melodramma strappalacrime, la pellicola - dall'attore anche co-sceneggiata - intraprende la strada della commedia on the road, con più di un'annotazione anti-militarista. Un film gradevole e curioso, non soltanto per irriducibili cinofili.

Cast e personaggi

Il cast del film è così formato (attori e rispettivi ruoli):

Channing Tatum (Jackson Briggs)

Jane Adams (Tamara)

Kevin Nash (Gus)

Ethan Suplee (Noah)

Luke Forbes (Jones)

Q'orianka Kilcher (Niki)

Emmy Raver-Lampman (Bella)

Nicole LaLiberte (Zoe)

Junes B. Zahdi (Dr. Al-Farid)

Aqueela Zoll (Callan)

Luke Forbes (Ranger Jomes)

Ronnie Gene Blevins (Veterano Senzatetto)

Cayden Boyd (Caporale Levitz)

Kameron Hood (Ragazzo)

Dove vedere "Io e Lulù" in tv e in streaming

Il film “Io e Lulù" va in onda oggi, domenica 2 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

