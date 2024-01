"Io, noi e Gaber", stasera in tv: le anticipazioni del docufilm

Un prezioso appuntamento apre il 2024 della prima serata di Rai 3: in onda a partire dalle 21.20 la rete trasmette il documentario dal titolo "Io, noi e Gaber", un'immersione nell'universo creativo di Giorgio Gaber, figura di spicco nella storia culturale italiana. La trasmissione del docufilm, una collaborazione tra Rai Documentari, Atomic e Luce Cinecittà, costituisce il culmine delle celebrazioni organizzate dalla Fondazione nel ventennale della scomparsa dell'artista.

Io, noi e Gaber: le anticipazioni del docufilm

Dopo il successo alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in una proiezione speciale, e il ragguardevole riscontro nelle sale cinematografiche, con oltre 80mila spettatori nei giorni di programmazione (6, 7 e 8 novembre, con reprise il 12 e 13 dicembre), "Io, noi e Gaber" di Riccardo Milani, il docufilm sul "Signor G", si appresta ad approdare in televisione il 1° gennaio alle 21.20 su Rai 3.



Il percorso cinematografico, ambientato tra Milano e Viareggio, luoghi simbolo della vita di Giorgio Gaber (pseudonimo di Giorgio Gaberščik, nato a Milano il 25 gennaio 1939), offre uno sguardo vivido e incisivo sulla figura dell'artista. Attraverso un'esclusiva narrazione, il docufilm attraversa le diverse fasi della carriera di Gaber, dagli esordi nei locali milanesi al periodo rock con Adriano Celentano, dall'amicizia e collaborazione con Enzo Jannacci agli indimenticabili duetti con Mina e alle composizioni con Maria Monti. La narrazione abbraccia gli anni di popolarità televisiva e il contributo al mondo del teatro con la creazione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, incarnazione del suo impegno politico e culturale. Il Teatro Lirico di Milano, ribattezzato Teatro Lirico Giorgio Gaber, rappresenta il fulcro emotivo di questo viaggio.



"Io, noi e Gaber" restituisce al pubblico la personalità attuale e vibrante del Signor G, mettendo in luce l'importanza della sua musica, del suo pensiero e delle sue parole intramontabili. Attraverso le testimonianze di familiari e amici, Riccardo Milani dipinge un ritratto intimo e appassionato di Gaber, unendo la sua storia personale, raccontata dalla figlia Dalia e dalle persone più vicine, a una sinfonia di voci di colleghi e artisti che hanno condiviso amore e ammirazione per l'artista.



Il docufilm vanta la partecipazione speciale di Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Francesco Centorame, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Ombretta Colli, Paolo Dal Bon, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Lorenzo Luporini, Roberto Luporini, Sandro Luporini, Mercedes Martini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Giulio Rapetti - Mogol, Michele Serra.



Il direttore di Rai Documentari Filippo Zappi dichiara: "Grazie alla partecipazione fondamentale di sua figlia, Dalia Gaberscik, e alla regia di Riccardo Milani, il documentario offre uno sguardo più intimo e personale sull'artista, rafforzando il profondo affetto che il pubblico italiano ha sempre nutrito per lui. La lingua del documentario consolida la memoria collettiva intorno a canzoni che rappresentano un prezioso patrimonio condiviso dagli italiani. L'evento televisivo del 1° gennaio ha un significato doppio: conclude le celebrazioni del ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber e inaugura la stagione televisiva del 2024, e Gaber rappresenta senza dubbio un modello per la televisione del futuro".

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il docufilm dal titolo"Io, noi e Gaber" va in onda oggi, lunedì 1° gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

