Isola 2024, Khady scoppia in lacrime tra lettere e messaggi d'amore inattesi: cosa è successo

Nel video in alto, il ponte delle emozioni di Khady

Durante la decima puntata de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria su Canale 5 mercoledì 22 maggio, Khady Gueye riceve due sorprese (per compensare il fatto che nella scorsa puntata, seppure avesse vinto la sfida contro Greta Zuccarello, non ha avuto la possibilità di leggere la lettera della madre) nel corso del percorso emozionale a lei dedicato. Scopriamo insieme cosa è successo.

Il percorso emozionale di Khady Gueye a L'Isola dei Famosi

Mentre percorre il ponte delle emozioni, Khady si commuove più volte: quando dice che la nonna, della quale porta il nome, è stata il suo tutto per i primi anni di vita; quando parla dei due fratelli che sono "ragione della mia vita, oltre a mia mamma"; quando ricorda il suo arrivo a Milano dal Senegal leggendo una lettera di questi ultimi ("Abbiamo affrontato insieme il viaggio più grande, quello in cui abbiamo lasciato e ricostruito tutto"); quando sente la madre, che considera "l'aria che respira", leggerle la famosa lettera da lei bruciata domenica scorsa ("Spero di non deluderla mai e renderla orgogliosa. Lei è un'amica, mi appoggia su tutto"): "Stasera sono qui a dirti che sei tu un modello per me. Sei continua fonte di ispirazione per me. Sono molto orgogliosa di te, tu sei la ragazza tenace che realizza i suoi sogni senza calpestare gli altri", dice la madre mentre Khady scoppia in lacrime.

La naufraga parla anche del padre, con cui il rapporto è stato invece altalenante, ma ora può sentire la sua voce e vederlo attraverso un monitor: "Io gli voglio molto, molto bene. Vorrei chiedergli scusa perché forse a volte sono stata una figlia un po' fuori controllo", dice Khady prima di ascoltare il padre: "Sono tornato in Italia, sto adesso e non vedo l'ora di abbracciarti. Sono molto fiero di te. Ti fai rispettare, sei fortissima come sempre. Continua così, ti aspetto a casa. Ti voglio tanto bene".