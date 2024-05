Isola 2024, la madre di Greta sbotta contro Rosanna Lodi per la figlia: "Hai fatto il tuo show, ora basta"

Nel video in alto, le critiche di Rosanna Lodi a Greta

La decima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 mercoledì 22 maggio e condotta da Vladimir Luxuria, parte con un confronto faccia a faccia tra Greta Zuccarello e Artur Dainese, entrambi a rischio eliminazione con un televoto flash. I due naufraghi non si stanno molto simpatici, tanto che nel corso del "rito della Salvacion" si indicano a vicenda quando la conduttrice chiede chi vogliono che lasci il programma questa sera.

Il confronto

Durante il confronto improvviso in diretta la prima a parlare è Greta: “Io credo che lui sia venuto qua incattivito e voglioso di vincere come tutti, tanto che ci potrebbe calpestare uno a uno. Nel gioco della verità aveva detto che avrebbe tradito Khady pur di vincere. Io sono venuta qua per fare un percorso, vincere le mie paure. Credo ci siano persone che giocano in modo più pulito. Sei cinico, spietato…"

Artur però non ci sta e replica a tono: "Sei una manipolatrice perché prima di puntare il dito su di me [si riferisce alla faccenda degli spray anti-zanzare rubati, ndr] ti sei preoccupata di parlare con tutto il gruppo. Qui è venuta a fare la sua vacanza, altro che esperienza personale... È molto brava a parlare, inizialmente è simpatica, ma poi parla alle spalle. Hanno detto in tanti che lo fa. Punta il dito e poi va a capire se gli altri sono d’accordo”.

Dallo studio Dario Maltese dice che nessuno lo ha convinto nel confronto, in quanto per lui sono due strateghi, e poi chiede a Greta: "Ti abbiamo visto accusare gli altri più volte. Che tipo di percorso personale hai fatto sull’Isola?" "Io sono molto chiusa e timida, che non si esprime molto, e la convivenza che ho avuto con persone estranee, troppo diretta e impulsiva. è stato un percorso interno, dello scoprirmi, superato paure e insicurezza, l’amicizia… Delle piccole vincite me le sono portate a casa", spiega la naufraga. Come sempre, Sonia Bruganelli sta dalla parte di Greta, pur reputandoli simili: "Conoscendo Greta, so che ha limato tanto la sua asperità".

La discussione tra Rosanna Lodi e la madre di Greta

In studio c'è anche una "grande amica" di Greta Zuccarello, Rosanna Lodi, che continua ad attaccare la ballerina anche dopo l'eliminazione: "Quella che hai descritto è l'identikit di un'altra persona. Non dice mai niente, timida, si trattiene? Ma quando mai. Vai un po’ più pianino perché hai troppo voglia di arrivare. Questa arroganza, aggressività… Saresti anche più piacevole se andassi più pianino. Tira fuori quella che sei, saresti più bella". Sonia Bruganelli la blocca subito: "Tu parli di aggressività? Ma dai". L'ex naufraga ribatte: "Ma lì si diventa bestiali. Lei lo diventa quando il discorso è inoltrato. Ma dov’è timida? Quando dorme".

A questo punto interviene la madre di Greta, seduta al fianco della Lodi: “D'accordo con lei lo sono in nulla, la sua è arroganza. Fin dall’inizio un accanimento nei confronti di Greta. Ha iniziato uno show con Samuel e Greta e sta finendo adesso in diretta. A lei non devo dire niente, adesso basta però. Lei si limiti”. Riferendosi allo spettacolo che lei starebbe portando avanti all'Isola dei Famosi, Rosanna risponde: "A me non mancano le telecamere”, e Luxuria sbotta: “Manco la parola ti manca, stai un po’ zitta".