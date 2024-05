Isola 2024, puntata 22 maggio: eliminato e riassunto

Nel video in alto, il bacio di Giuda di Greta a Dario Cassini

Durante la decima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 22 maggio su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, assistiamo all'eliminazione di Greta Zuccarello, al dibattito tra Valentina Vezzali e Matilde Brandi e a un confronto tra Greta e Artur Dainese, mentre Linda va direttamente in nomination (a causa di una catena) ed Elenoire Casalegno resta l'inviata in Honduras. Ma vediamo insieme cosa è successo nella puntata del 22 maggio in questo breve riassunto degli eventi più importanti.

Il confronto tra Greta e Artur

All'inizio della puntata Vladimir Luxuria mostra i tre naufraghi a rischio eliminazione, pronti per il "rito della salvacion": a salvarsi tra Greta Zuccarello, Artur Dainese e Aras Senol è quest'ultimo, mentre la ballerina e il modello sono protagonisti di un confronto dove lei ribadisce il suo pensiero negativo sull'uomo ("Ci potrebbe calpestare tutti pur di vincere"), mentre Artur le dà della manipolatrice.

La lite in studio tra la madre di Greta e Rosanna Lodi

Rosanna Lodi critica Greta Zuccarello in diretta e la madre della ballerina si infuria: "Hai fatto lo show, ora basta", dice quando l'ex naufraga afferma che la figlia sia troppo aggressiva e arrogante.

Il ponte delle emozioni di Khady

L'influencer percorre il suo ponte delle emozioni, ricordando il suo passato e l'amore che prova per la nonna, i fratelli, la madre, che è il suo "tutto", e il padre, il quale rivela tramite un videomessaggio di stare meglio ed essere tornato in Italia: "Non vedo l'ora di riabbracciarti. Sono orgoglioso di te, ti aspetto a casa".

Tutti contro la leader Karina: la reazione di Luxuria

I naufraghi non hanno visto di buon occhio l'operato di Karina Sapsai come nuova leader del gruppo. Per esempio, Greta la accusa di non aver protetto il fuoco, rischiando che si spegnesse. Dallo studio Dario Maltese si arrabbia: "Designano la vittima e poi cercano di farla fuori. Erano in cinque di fronte al fuoco". Edoardo Franco è d’accordo con l’opinionista: "Prima di attaccare guardate un pochino voi stessi". Infine, Luxuria dà manforte a questi ultimi: "Il leader va rispettato".

Il triangolo tra Artur, Khady e Karina

Si parla del flirt che sembra essere nato tra Artur e Khady e tra il modello e Karina, ma i primi due affermano di essere solo amici, così come la seconda coppia: "Non c'è niente più di un'amicizia", sottolinea Karina Sapsai. "Sono entrambe persone difficili a livello di carattere", aggiunge Artur.

Eliminato

È Greta Zuccarello l'eliminata della decima puntata del reality show: "Piacerò a qualcuno e ad altri no", commenta col sorriso.

Nomination e motivazioni

Samuel nomina Artur: "Sono coerente con me stesso, e poi so che è debilitato e con lui ho legato pochissimo"

Aras nomina Alvina: "Non fa niente"

Karina nomina Khady: "Avevo chiesto alle ragazze di guardare il fuoco e quando sono tornata stava per spegnersi"

Khady nomina Dario: "Ha accusato Karina per il fuoco, ma in realtà il compito spettava a lui"

Dario nomina Artur (la conduttrice gli chiede di non dare la spiegazione perché si è preso già troppo tempo)

Linda nomina Artur: "Mi prendo la rivincita per Greta"

Alvina nomina Dario: "Mi sta super simpatico ma tra gli altri scelgo lui"

Artur nomina Dario: "Ha preso l'Isola come una vacanza, sta facendo solo bagni"

Edoardo Franco nomina Khady: "Continua a tenere diverse strategie aperte, quindi non mi fido di lei"

Matilde nomina Edoardo Franco: "Sono andati tutti in nomination tranne lui"

Leader e televoto

Il nuovo leader della settimana è Matilde Brandi, che ha vinto la sfida di apnea contro Edoardo Stoppa (dà un punto per la nomination a Dario Cassini) e nomina Edoardo Franco. Al televoto, oltre a Karina, Linda (nomination diretta) ed Edoardo, vanno Dario Cassini e Artur Dainese (per il gruppo). Edoardo Franco non ha utilizzato l'amuleto che poteva consentirgli di annullare la nomination. La prossima puntata va in onda domenica 26 maggio.